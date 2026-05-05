Mató a golpes a su cuñado en Rosario tras una discusión y quedó detenido

Un hombre de 68 años mató a su cuñado de 70 a golpes de puño el lunes al mediodía en barrio Las Delicias , Rosario , provincia de Santa Fe . El asesino fue detenido en el lugar.

El hecho ocurrió en la calle Piedras al 2700 . Los dos hombres compartían más que un lazo familiar: eran vecinos del mismo predio . El presunto homicida residía en una casa trasera del lote donde vivía la víctima.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la disputa se inició por un conflicto vinculado con la escritura de un domicilio, según el testimonio que el hijo de la víctima brindó a los agentes que acudieron al lugar.

Cuando la tensión escaló, comenzaron a intercambiar golpes y el hombre de 70 años golpeó su cabeza contra un árbol, tras lo cual corrió hacia el interior de su vivienda, según relataron vecinos al móvil de El Tres.

El hijo lo encontró momentos después con dificultades para respirar. Para cuando llegó el personal del Sistema de Emergencias Médicas de la ciudad (SIES) , el hombre ya había fallecido, y el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente.

El hombre se presentó en el lugar minutos después de que los agentes llegaran al domicilio, por lo que fue detenido en el acto.

Hace dos semanas, un ex convicto fue asesinado en Rosario. A diferencia de este caso, no se trató de una pelea familiar; por el contrario, la Justicia investiga si el crimen estuvo relacionado con sus antecedentes.

La víctima, de 34 años, que había estado en prisión por comercialización de estupefacientes, recibió un disparo en el tórax mientras se encontraba en una vivienda de la calle Santa Matilde al 4300 . Según informaron fuentes policiales a Infobae , en el lugar también resultó herido un joven de 19 años, quien fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y permanece fuera de peligro.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, personal de la Unidad Regional II y del Comando Radioeléctrico acudió a la escena tras un llamado de vecinos por detonaciones. Al llegar, hallaron a dos hombres tendidos sobre una cama.

El primero, identificado como Gastón Angel Ereñú , presentaba una herida compatible con arma de fuego y fue declarado muerto en el lugar por el servicio de emergencias. El segundo , Tomás Ezequiel L. , tenía una lesión en la pierna y fue derivado para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte policial, los agresores habrían sido seis hombres que se movilizaban en tres motocicletas. Dos de ellos descendieron, ingresaron a la vivienda, efectuaron los disparos y luego escaparon, llevándose una de las motos del lugar, la cual, según la pareja del fallecido, era robada.

Tras el homicidio, la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI) Región II y la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) realizaron una serie de allanamientos en distintos domicilios de Rosario. Fue en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes y el homicidio de la víctima.

Fuente: Infobae