Mario Pergolini hizo un ranking con los cinco mejores músicos del rock nacional y abrió el debate: “Tiene que estar”

Una charla distendida terminó instalando un tema que nunca pasa desapercibido entre los amantes de la música. Durante su reciente participación en Paren la mano (Vorterix) , Mario Pergolini reveló cuáles son, para él, los cinco músicos más importantes de la historia del rock argentino . Con opiniones basadas en sus gustos y criterios personales, el conductor compartió su propio ranking de figuras indispensables del género, una selección que rápidamente despertó reacciones, abrió el debate y generó todo tipo de comentarios .

La conversación surgió a partir de un debate que ya se venía desarrollando en el programa, donde Pergolini fue invitado a elegir a los cinco músicos que, para él, integran la máxima categoría del rock argentino . Sin demasiadas vueltas, comenzó su lista con Luis Alberto Spinetta y continuó con Charly García y Gustavo Cerati . Sin embargo, el momento más discutido llegó cuando los conductores intentaron convencerlo de sumar a Indio Solari , una propuesta que rechazó en reiteradas oportunidades.

Lejos de modificar su postura pese a la insistencia de Luquitas Rodríguez y el resto de la mesa, Pergolini sostuvo su elección y avanzó con los nombres que completaban su ranking. “Calamaro creo que tiene que estar” , aseguró, mientras que el quinto lugar quedó para Pappo . De esa manera, dejó afuera a otras figuras muy mencionadas durante la charla, como Fito Páez y el Indio Solari .

Más adelante, cuando surgieron dudas sobre la presencia de Pappo en la lista, Pergolini defendió su elección destacando su influencia en la historia del género. “Era un excelente guitarrista, pero todo Pappo’s Blues es fundacional para el rock argentino , sin Pappo’s Blues no sé qué hubiera sido del rock en este país”, afirmó. Ante una nueva consulta sobre la ausencia de Solari, explicó con humor: “Solari estaría en el Olimpo, pero los dioses deberían llevarse bien entre todos y Solari y Pappo no se llevaban bien” .

Fuente: La Nación