Mar del Plata: tapa baches en su tiempo libre para evitar accidentes frente a las escuelas

ZONALES





Mientras muchos se quejan del estado de las calles, un vecino de Mar del Plata decidió pasar a la acción. Con materiales comprados de su propio bolsillo, una pala y la ayuda de algunos vecinos, comenzó a reparar baches en distintos puntos de la ciudad para reducir riesgos y mejorar la circulación, especialmente en zonas escolares.





La iniciativa es impulsada por Franco Sarasola, quien lanzó una campaña de “autobacheo solidario” con el objetivo de brindar una solución provisoria en aquellos lugares donde los pozos representan un peligro para conductores, ciclistas y peatones.





“Quise dar el ejemplo y me puse a tapar los pozos más peligrosos, sobre todo los que están frente a las escuelas donde pasan los chicos”, explicó.





La propuesta rápidamente ganó apoyo en las redes sociales. A medida que los videos de los trabajos realizados comenzaron a viralizarse, vecinos de distintos barrios se sumaron donando escombros y materiales para colaborar con la causa.





Hasta el momento, los trabajos se concentraron principalmente en el barrio Las Heras, aunque la repercusión alcanzada despertó pedidos de otros sectores de la ciudad. Franco asegura que su intención es seguir recorriendo barrios siempre que cuente con el respaldo de la comunidad.





Durante la semana trabaja más de diez horas por día y dedica el resto de su tiempo a su familia. Por eso aprovecha los fines de semana para responder a las solicitudes de los vecinos y continuar con las reparaciones.





El objetivo es simple: prevenir accidentes. Según explicó, muchos conductores realizan maniobras peligrosas para esquivar los pozos, reduciendo el espacio de circulación y aumentando el riesgo de choques.





Para las reparaciones utiliza escombros, cemento y un adhesivo especial que, al contacto con el agua, forma una capa resistente que prolonga la duración del arreglo.





Más allá del reconocimiento que recibió en los últimos días, asegura que su principal motivación está en casa. “Lo hago por mi hijo. Si él me dice que hicimos un buen trabajo, ya está”, contó emocionado.





Con una acción sencilla pero concreta, este vecino marplatense se convirtió en ejemplo de compromiso comunitario y solidaridad, demostrando que pequeñas iniciativas pueden generar grandes cambios en la vida cotidiana de muchas personas.