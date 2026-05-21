Manejaba alcoholizado en Palermo y chocó contra un banco: tiene 18 años

Un joven de 18 años protagonizó un violento choque este jueves por la mañana en el barrio porteño de Palermo, cuando impactó contra el frente de una sucursal bancaria. Circulaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:20 en la esquina de las avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz, en donde el conductor perdió el control de un Chevrolet Cruze gris e impactó contra la sucursal del Banco Galicia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, aunque no fue necesario trasladar al conductor, confirmaron fuentes policiales a Infobae .

Por orden del magistrado interviniente, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,25 g/l, superando ampliamente el límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires, fijado en 0,5 g/l.

En paralelo, dos motos chocaron esta mañana en Huergo y Cochabamba , Uno de los vehículos involucrados pertenecía a la Policía. De acuerdo con las primeras informaciones, hay dos efectivos heridos y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabaja en el lugar.

En avenida La Plata al 1800, a la altura de Balbastro, una camioneta impactó contra el obrador del Trambús, el servicio de transporte eléctrico que será inaugurado próximamente en la Ciudad de Buenos Aires.

Según se pudo reconstruir, el conductor del utilitario, por motivos que aún se investigan, embistió una de las vallas del obrador, lo que provocó daños en el frente del vehículo y en el parabrisas. Se trata de un joven de 21 años, que fue asistido por personal del SAME, aunque no fue necesario su traslado.

A raíz del incidente, la calzada permaneció reducida.

Fuente: Infobae