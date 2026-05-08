MADARIAGA: una joven sorprendió a su ex pareja dentro de su casa y lo denunció por intentar llevarse pertenencias

MADARIAGA





Un hombre de 26 años fue aprehendido en General Madariaga luego de haber sido acusado de ingresar a la vivienda de su ex pareja e intentar sustraer distintos elementos del interior del domicilio.





El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle 2, entre 107 y 109, donde personal policial acudió tras un llamado de emergencia que alertaba sobre la presencia de un intruso dentro de la propiedad.





Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria de la casa, una joven de 26 años, quien relató que sorprendió dentro de la vivienda a su ex pareja mientras intentaba llevarse varios objetos. Según declaró, el hombre escapó caminando por la parte trasera del terreno antes de concretar el hecho.





De acuerdo al parte policial, el sospechoso vestía íntegramente con ropa oscura y se dirigió hacia la zona de calle Rivadavia luego de abandonar el domicilio.





A partir de la descripción aportada por la víctima, efectivos de la Estación de Policía Comunal de Madariaga montaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones y lograron interceptarlo poco después en la zona de Moreno entre Independencia y Romoldi.





Tras identificarlo, el sistema policial arrojó además que sobre el hombre pesaba un comparendo compulsivo activo desde 2019 en el marco de una causa por resistencia a la autoridad requerida por el Juzgado de Garantías N° 3 de Dolores.





La Fiscalía dispuso la aprehensión del acusado por el delito de “hurto en grado de tentativa” y ordenó las actuaciones de rigor mientras avanza la investigación del caso.