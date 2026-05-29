MADARIAGA: El Hospital suma equipamiento de última generación para análisis clínicos

MADARIAGA

Con el objetivo de sostener altos estándares de calidad en la atención de la salud pública, el municipio renovó recientemente los contratos de alquiler de equipamiento de última generación destinado al laboratorio del Hospital Municipal, con una inversión que supera los 2.200.000 pesos mensuales.





La renovación contempla tecnología fundamental para el funcionamiento diario del área de laboratorio y la atención de pacientes internados y ambulatorios.





Entre los equipos incluidos se encuentra el autoanalizador CM 250 de Wiener, utilizado para estudios bioquímicos de rutina y especializados, con un costo mensual de $671.019.





También se renovó el contador hematológico Mindray BC 5000, equipado con tecnología de análisis automatizado de células sanguíneas, cuya inversión mensual asciende a $647.828.





A su vez, el hospital continuará contando con el equipo de gases en sangre Radiometer ABL 80, esencial para el monitoreo de pacientes críticos y de urgencias, con un valor mensual de $494.660.





La inversión se completa con un coagulómetro de un canal marca Wiener, utilizado para controles de coagulación y tratamientos hematológicos, por un monto de $465.552 mensuales.





Desde el municipio destacaron que esta inversión sostenida reafirma el compromiso con la salud pública y permite brindar un servicio eficiente y de calidad a todos los pacientes del centro asistencial municipal.



