Madariaga defenderá la Zona Fría con una colecta de firmas y evalúa ir a la Justicia si avanza la eliminación del beneficio

MADARIAGA

General Madariaga inicia una nueva ofensiva para defender el régimen de Zona Fría, luego de que en Diputados obtuviera media sanción el proyecto que modifica el esquema tarifario y deja a varios municipios bonaerenses fuera del beneficio. En la ciudad, la Municipalidad habilitará desde el martes 26 de mayo planillas para reunir firmas que serán elevadas al Senado de la Nación, mientras crece la preocupación por el impacto que tendría la medida en las facturas de gas de los vecinos.





La directora de la OMIC, Milagros Zanini, explicó que la respuesta de Madariaga no es improvisada, sino la continuidad de un trabajo que comenzó hace años. Recordó que en 2016, apenas asumida la gestión, el intendente Esteban Santoro les pidió trabajar para lograr la inclusión de la ciudad en el régimen. “La primera tarea que me designó fue trabajemos para que Madariaga sea incluida como zona fría”, señaló, al repasar el camino que recorrieron junto a Pinamar y Villa Gesell hasta la sanción de la ley en 2021.





Zanini sostuvo que la sanción de la ley fue el resultado de años de gestiones, reuniones y estudios técnicos ante distintos organismos nacionales. “Nos recorrimos el Ministerio de Energía, ENARGAS, el Servicio Meteorológico Nacional, todos los años”, recordó. Según explicó, el objetivo fue demostrar que Madariaga reúne condiciones bioambientales y climáticas que justifican su permanencia dentro de la Zona Fría, más allá de los argumentos políticos o económicos.





La preocupación actual surgió luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma impulsada por el Gobierno nacional que, en la práctica, excluiría a unos 90 municipios bonaerenses del régimen ampliado. Para Madariaga, eso implicaría perder un beneficio que hoy alcanza automáticamente a todos los usuarios residenciales y que representa una reducción del 30% en la tarifa de gas, o del 50% para los usuarios vulnerables.





“Estamos bastante tristes con esta noticia”, admitió Zanini. Y fue más allá al advertir que lo que se plantea no es una simple modificación, sino una eliminación encubierta del sistema actual. “Para mí va a ser la eliminación de la Zona Fría”, afirmó, al señalar que el nuevo esquema reemplazaría el beneficio general por un subsidio restringido únicamente a sectores vulnerables, condicionado por requisitos de ingresos y trámites administrativos.





La funcionaria remarcó que ese cambio altera por completo el espíritu de la ley sancionada en 2021. “No es un parámetro económico, no es canasta básica. Es una razón bioambiental”, explicó. En ese sentido, insistió en que Madariaga debe mantener el beneficio por su ubicación geográfica y por las condiciones climáticas que la ubican dentro del área reconocida como Zona Fría.





El municipio ya comenzó a articular acciones con otros distritos del sudeste bonaerense que también se verían afectados. Además, este martes habrá una nueva reunión para definir los pasos a seguir en el Senado, donde se intentará frenar la sanción definitiva. Zanini reconoció que el escenario legislativo no es favorable, pero aseguró que seguirán insistiendo con todas las herramientas posibles.





En caso de que la ley avance, Madariaga también analiza recurrir a la Justicia. La directora de la OMIC recordó que en 2019 el municipio ya había impulsado una acción de amparo contra el aumento de tarifas, con Santoro al frente de la decisión política. “Como en ese momento no tuvo reparo en iniciar las acciones judiciales pertinentes para defender los derechos de su vecino, ahora va a ser lo mismo”, sostuvo.





Desde la gestión municipal, la postura es clara: la Zona Fría es un derecho adquirido y no debe retroceder. Santoro, según explicó Zanini, le dio libertad para actuar y avanzar en todas las instancias necesarias. “Estamos trabajando sin descanso para defender los derechos de los vecinos madariaguenses”, expresó.





La funcionaria también defendió la diferencia entre el beneficio actual y el subsidio que propone el nuevo proyecto. Señaló que la Zona Fría no depende del nivel de ingresos, sino de las condiciones geográficas y climáticas del distrito. “Madariaga es zona fría y todos los usuarios recibimos automáticamente un 30% menos en la factura”, explicó. En cambio, el esquema que impulsa Nación dejaría afuera a la mayoría de los hogares y abriría una selección basada en criterios económicos, con trámites y requisitos que, según indicó, muchas veces resultan imposibles de cumplir.





“Es un derecho adquirido”, insistió Zanini, al advertir que eliminar la Zona Fría implicaría retroceder sobre una conquista lograda después de años de trabajo. También expresó que el Gobierno nacional parece avanzar sobre una lógica de recorte que primero afectaría al régimen ampliado y luego podría profundizarse incluso sobre la Patagonia.





En Madariaga, la respuesta institucional ya está en marcha. A partir del martes 26, los vecinos podrán acercarse a firmar en la OMIC, la Municipalidad, el Hospital Municipal, los CAPS de todos los barrios, el CIC del barrio Quintanilla, Desarrollo Social y la Delegación Sur. Todas esas adhesiones serán presentadas luego ante el Senado como respaldo al reclamo local.





Mientras tanto, desde el municipio insisten en llevar tranquilidad a la comunidad y en sostener que la pelea seguirá en todos los frentes necesarios. “Vamos a trabajar hasta las últimas consecuencias para defender este derecho de todos los madariaguenses”, afirmó Zanini.