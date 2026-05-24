Si tenés bandejas de telgopor, no las tires: cómo reutilizarlas para adornar tu casa

Las bandejas de telgopor suelen terminar en la basura una vez que se usan, pero también pueden convertirse en un material ideal para crear objetos decorativos .

Gracias a que son livianas, fáciles de cortar y tienen una superficie plana, muchas personas empezaron a reutilizarlas para hacer cuadros con relieve, flores, hojas, figuras geométricas y otros diseños que ayudan a renovar distintos ambientes de la casa sin gastar de más.

Este tipo de bandejas, generalmente hechas de telgopor o plástico fino, son fáciles de manipular y permiten crear piezas con textura y volumen . Una vez pintadas, pueden parecer objetos de cerámica, madera o incluso metal envejecido.

El truco está en combinar colores neutros y usar una base firme para que el resultado se vea más elegante y moderno.

Fuente: TN