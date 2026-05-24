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Si tenés bandejas de telgopor, no las tires: cómo reutilizarlas para adornar tu casa

Redacción CNM mayo 24, 2026

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Las bandejas de telgopor suelen terminar en la basura una vez que se usan, pero también pueden convertirse en un material ideal para crear objetos decorativos .

Gracias a que son livianas, fáciles de cortar y tienen una superficie plana, muchas personas empezaron a reutilizarlas para hacer cuadros con relieve, flores, hojas, figuras geométricas y otros diseños que ayudan a renovar distintos ambientes de la casa sin gastar de más.

Este tipo de bandejas, generalmente hechas de telgopor o plástico fino, son fáciles de manipular y permiten crear piezas con textura y volumen . Una vez pintadas, pueden parecer objetos de cerámica, madera o incluso metal envejecido.

El truco está en combinar colores neutros y usar una base firme para que el resultado se vea más elegante y moderno.

Fuente: TN


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