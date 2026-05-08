Madariaga: COEMA informó daños en el tendido eléctrico y tareas para restablecer el servicio en plena ciclogénesis que afecta a la región

MADARIAGA





La cooperativa COEMA brindó un informe detallado sobre las tareas realizadas desde el inicio de la ciclogénesis que afecta a la región y que provocó importantes complicaciones en el servicio eléctrico tanto en zonas urbanas como rurales de General Madariaga.





Según precisaron, los primeros inconvenientes comenzaron durante la tarde del miércoles, alrededor de las 15 horas, cuando una fuerte actividad eléctrica generó interrupciones en el suministro en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el barrio Martín Fierro, la zona de El Modelo y líneas rurales hacia Monsalvo y Juan Chico. También se vio afectada la línea rural camino a Las Armas.





Sin embargo, el escenario más complejo se registró durante la noche, cuando el viento, la lluvia y la caída de rayos provocaron daños de consideración sobre las redes eléctricas. Desde la cooperativa señalaron que hubo cortes en prácticamente todo el frente de Ruta 11, además de inconvenientes en la línea a Las Armas, el tendido entre Madariaga y Pinamar, Chacras El Rosario, Los Horcones, Invernadas, Tío Domingo, La Salada y sectores urbanos como el barrio Kennedy y zonas adyacentes.





El fenómeno meteorológico dejó un importante saldo de postes caídos, cables cortados, árboles desplomados sobre las líneas y hasta estructuras con transformadores dañados, especialmente en áreas rurales, donde el acceso también se encuentra dificultado por el estado de los caminos.





Desde COEMA indicaron que actualmente toda la planta urbana ya se encuentra nuevamente en servicio, mientras continúan los trabajos para restablecer el suministro en distintos sectores rurales.





No obstante, aclararon que algunas zonas permanecen con mayores complicaciones debido a la imposibilidad de ingresar maquinaria pesada por el barro acumulado tras las intensas precipitaciones. Entre los sectores más afectados mencionaron La Florida, Juancho, Tío Domingo, La Salada, Manantiales y parte de Macedo.





“Las líneas rurales se van normalizando de a poco. El personal sigue trabajando denodadamente para intentar restablecer el suministro”, señalaron desde la cooperativa.





Además explicaron que en varios puntos existen postes derribados y que las condiciones del terreno impiden actualmente el ingreso de grúas para realizar las reparaciones correspondientes.





Ante este panorama, desde COEMA adelantaron que se intentará avanzar durante las próximas horas para restablecer el servicio en las zonas aún afectadas a lo largo del fin de semana.