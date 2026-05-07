MADARIAGA: Aprehendieron a un delincuente tras una seguidilla de robos en la zona

MADARIAGA





Un delincuente identificado como Rodríguez Rolando Ezequiel (21) fue aprehendido tras protagonizar dos hechos delictivos en pocas horas. La investigación se inició a partir de la denuncia de una vecina, quien reportó el robo de la bicicleta mountain bike de su hijo mientras este se encontraba en clase en la Escuela Primaria Nº 1.





Gracias al análisis de las cámaras de seguridad del COM y el aporte de las privadas aportadas por vecinos, se logró identificar al autor del hecho y el sentido de su fuga.





Tras activar el protocolo, la policía interceptó al sospechoso en el kilómetro 56 de la Ruta 74 mientras circulaba en el rodado sustraído.





Posteriormente, las autoridades confirmaron que, antes de su aprehensión, el sujeto había ingresado a una vivienda de campo, de donde había sustraído dinero en efectivo.





Datos aportados por Municipalidad de General Madariaga