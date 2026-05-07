Explotó la otra interna: los Milei enfurecidos con Bullrich y se abre otra grieta en el Gabinete

“¿Cómo me voy a sorprender de lo que dijo (Patricia) Bullrich si ya lo había hablado conmigo antes de que yo viajara? Nadie se queda con los dedos sucios dentro de mi Gobierno? ”.

La pregunta de Javier Milei a los periodistas de LN + el miércoles por la noche, tras los declaraciones de la ex ministra, un rato antes en A24 , donde pidió que Manuel Adorni presentara cuanto antes su Declaración Jurada para esclarecer su incremento patrimonial , no refleja el sentimiento general del Gobierno.

Karina Milei y parte del Gabinete están furiosos con el movimiento de la jefa del bloque de senadores. Si bien es cierto que Bullrich habló con el Presidente el lunes por teléfono y desde Chile, donde pasó el fin de semana antes de reunirse con el mandatario trasandino José Antonio Kast , no le anticipó a Milei que “ spoilería ” por televisión -en palabras de Milei- al ministro coordinador.

El enojo de la presidenta de LLA y su círculo más íntimo contrasta con la algarabía del sector que responde a Santiago Caputo. “Están extasiados, porque por fin alguien se le anima a Karina ”, razonó un colaborador muy estrecho de Bullrich que habla de manera directa con el consultor, que viene perdiendo peso en el organigrama y en la toma de decisiones .

La jefa del bloque de senadores, de todos modos, no se metió nunca hasta ahora en los cortocircuitos entre la hermanísima y el asesor presidencial del desaparecido triángulo de hierro . Sí coincide con Santiago Caputo y con el ministro de Economía en la necesidad de ampliar la base de sustentación política con el PRO, la UCR y gobernadores , una alternativa que la secretaria general de Presidencia y los Menem resisten.

“ Equipo que gana no se toca. Y LLA, con la construcción que hizo mi hermana, ganó 16 de los 24 distritos. Parece que mi hermana eso lo hace muy bien. ¿Por qué voy a estar interfiriendo ?”, insistió el Presidente el miércoles desde Los Angeles, desde donde regresará en las primeras horas de la tarde.

La jefa de los senadores libertarios empañó el protagonismo de Karina en la cumbre minera de San Juan , adonde viajó este jueves por la mañana junto a Martín y "Lule" Menem y Diego Santilli y coincidirá con seis mandatarios provinciales. Adorni se quedó en Buenos Aires y a última hora tiene previsto darle una entrevista a Alejandro Fantino .

Cerca de Bullrich destacaron que el miércoles los envolvió la " euforia" . La ex ministra estaba más que satisfecha con su intervención en el programa de Eduardo Feinmann , que 48 horas antes había escrito una carta pública pidiéndole a Adorni que diera un paso al costado .

La ira que despertó la ex ministra en algunos encumbrados funcionarios no preocupa a Bullrich. Menos, la muy parcial desautorización del Presidente , que fue mucho más enfático para ratificar a Adorni -“ No se va ni en pedo" , dijo. La actual senadora protagoniza los últimos capítulos de una extensa trayectoria política y sigue soñando en grande .

La jefa del bloque de senadores libertarios ratificó que este viernes asistirá a la reunión de gabinete convocada por Adorni y que el Presidente planeaba encabezar en la Casa Rosada como un nuevo gesto de respaldo al ministro coordinador. “ Voy a ir” , reiteró Bullrich a su equipo el jueves por la mañana.

En el universo bullrichista destacan lo que marcan las encuestas. “ Patricia significa otra cosa. No sabemos qué ni cuánto exactamente, pero tiene votos propios. Nadie puede hacer lo que hace ella ”, graficó un dirigente que trabajó en la campaña presidencial de la ex presidenta del PRO.

Se refieren específicamente a los gestos de autonomía para/con Karina Milei , que hace de la obediencia su principal bandera . El Gobierno hoy no puede prescindir de Bullrich , que nunca dejó de tener sus propios planes a pesar de que se afilió gustosamente a La Libertad Avanza . Los sondeos de opinión que consumen en Balcarce 50 reflejan que tiene mejor imagen que al Presidente.

A nadie se le escapa que los repetidos gestos de diferenciación forzosamente tolerados por los Milei son también un síntoma de la pérdida de poder del mandatario y su hermana, un diagnóstico que también registran los gobernadores y complican las negociaciones en el Congreso . Los pliegos de los jueces son una excepción. “Los gobernadores perdieron el miedo al Gobierno”, dicen en el Senado.

Por eso, Bullrich repite gestos de independencia para reforzar su perfil: desde videoclips en redes con estética propia que irritan a la hermanísima hasta fotos con sus diputados Damián Arabia y Sabrina Ajmechet . “ Apoyamos, pero expresamos otra cosa ”, traduce un dirigente bullrichista.

La hermana del Presidente también quiso minimizar a la jefa del bloque libertario al acercarse a Alejandra Monteoliva y al cerrarle la puerta a Diego Valenzuela en Migraciones. Algunos de los diputados de la ex ministra también fueron seducidos para convertirse en alfiles de Karina. “ Otra vez tenemos que elegir entre papá y mamá ”, ironizaron sobre la actual situación y la pasada ruptura con Mauricio Macri, con quien Bullrich volvió a tener gestos de acercamiento.

Guillermo Francos , ex jefe de Gabinete y todavía director de YPF, volvió a castigar a su sucesor. “ El tema de Adorni tenía que haberse terminado mucho antes ”, sentenció en diálogo con Infobae. En el Gobierno crecen los rumores de que podrían desplazar a Francos de su lugar en la petrolera estatal. En el directorio de la empresa que lidera Horacio Marín destacaron que no estaba previsto que se discutiera la composición del directorio en la reunión del mismo, de este jueves.

La ex ministra no tiene interés en promover un nombre en particular para la jefatura de Gabinete en reemplazo de Adorni. “ Cree que hay amputar ”, enfatizan. No es poco.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín