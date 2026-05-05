Los secadores de piso tradicionales ya son historia: la alternativa que seca mejor y es tendencia en 2026

Por más que los secadores de piso son objetos útiles y prácticos para limpiar el hogar, con el tiempo empiezan a perder terreno frente a alternativas más modernas. Cada vez más personas buscan limpiar mejor en menos tiempo y, en ese contexto, una nueva opción gana lugar en las casas porque mejora el resultado y facilita la tarea .

Se trata de las mopas planas con paños de microfibra y sistema de escurrido automático . A diferencia de los secadores tradicionales, este objeto absorbe el agua en vez de empujarla, lo que permite un resultado más parejo y con menos marcas.

Además, estos modelos cuentan con un balde escurridor, lo que facilita la limpieza sin necesidad de agacharse o mojarse las manos. Este sistema permite lavar y retirar el exceso de agua de manera rápida, por lo que el piso se seca en mucho menos tiempo.

Algunas de las principales ventajas de las mopas escurridoras son:

Más allá de su practicidad, esta alternativa gana lugar en los hogares argentinos porque se consigue en un rango muy amplio de precios . Desde opciones básicas hasta modelos más completos, con doble compartimento o paños de repuesto, hay distintas posibilidades según el presupuesto disponible.

Por eso, los secadores de piso tradicionales poco a poco pierden terreno y son reemplazados por las mopas planas. Esta opción permite limpiar más rápido, mejor y con menos esfuerzo , ya que absorbe el agua, reduce las marcas en el piso y facilita el escurrido sin necesidad de hacerlo a mano.

Fuente: TN