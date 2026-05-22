“Los que están intentando que escale el conflicto son quienes quieren romper el orden democrático”, dijo el canciller de Bolivia sobre la crisis en La Paz

Economista de profesión, con alta trayectoria en los programas de desarrollo de las Naciones Unidas, activo en el acercamiento a los países de la región, Fernando Aramayo, el canciller de Rodrígo Paz Pereira, dio una extensa entrevista a Clarín en la que contó detalles de la compleja situación política, económica y social que atraviesa Bolivia.

Paz está embarcado en un llamado al diálogo a todos los sectores bolivianos para intentar que retorne la calma al país tras casi un mes de revueltas y protestas por parte de sectores sindicales, narcotráfico y seguidores de Evo Morales a quien se acusa de delitos de trata y abuso de menores y ahora de buscar un golpe de Estado contra Paz. El mandatario, de centro derecha inició su gobierno hace sólo seis meses. Ganó las elecciones con un 54% de los votos en segunda vuelta y dio fin a dos décadas de gobierno del MAS. Además de bloqueos que tienen paralizado al país ahora enfrenta la presión de los sectores que lo apoyaron para que reprima la rebelión.

Aramayo está muy agradecido por la ayuda de un Hércules brindado por el presidente Javier Milei a su aliado Paz y por los apoyos de los diplomáticos libertarios en los foros diplomáticos. En ese tren contó que el próximo 28 de mayo, en Santiago de Chile, habrá una cumbre de seguridad de alta importancia a la que deberían asistir los ministros de la región del área y cancilleres . Se espera que de Argentina viajen Alejandra Monteoliva y Pablo Qiuirno.

¿Cómo está la situación? ¿Y qué esperan para los próximos días teniendo en cuenta, bueno, el llamado del presidente a una reconfiguración del gabinete?

Diríamos que estamos en una situación de desescalada del conflicto, aunque dada la multiplicidad de intereses, porque algunos, genuinamente, son intereses de sectores que quieren respuestas del gobierno en temáticas que no se resuelven hace ya mucho tiempo. Naturalmente, una crisis de siete, ocho años, contando el COVID, ha generado mucha ralentización de la economía, y esto hace que estos sectores estén desesperados ¿Cómo esperan que lo que no se hizo en 245 meses se resuelva en seis, ¿no? Lo que es un poquito la comparación del gobierno Morales, Arce, con toda la balanza económica que se tuvo, y el gobierno de Paz, que recién cumple sus seis meses. Y la otra agenda, es la acción desestabilizadora, que ya es indisimulable.

Morales está pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz.

Bueno, por eso no es un tema de catarsis política, sino que es indisimulable, porque el expresidente Morales, con algunas organizaciones y liderazgos que todavía le responden, ha planteado abiertamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Han coartado derechos como el de la libre movilidad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, porque han generado bloqueos que a la fecha han causado tres muertes conocidas por haberse negado a desbloquear o permitir el paso de ambulancias. Tenemos una situación en la que, por un lado, hay una desescalada de conflicto, por el otro, que el conflicto escale. Los que están intentando que escale son quienes quieren romper el orden democrático, y los que están en la curva de desescalamiento o en la parte de la curva de desescalada del conflicto son los que ya están dialogando, firmando acuerdos. Pero claro, hay un proceso de desinformación también muy complejo que hace que muchos sectores muy alejados a veces de los medios más formales y que están en una actitud muy emocional, estén todavía con los últimos atisbos de una acción beligerante,

Cambiaron al titular de la cartera de Trabajo y otras áreas. ¿La de Economía no se va a tocar, que es uno de los reclamos de las manifestaciones?

En realidad el área económica tiene que ver más con decisiones de política pública y política económica más que con la arquitectura. Un Ministerio de Economía, un Banco Central que recién están empezando a recuperar control sobre la política monetaria, un proceso de estabilización económica tiene que continuar trabajando en el marco de una política fiscal y monetaria que permitan consolidar estos grandes avances que se han tenido tan a corto plazo. Son instituciones que, además, tienen casi como que un diseño estándar, porque son las que permiten conversar con la banca internacional, con el multilateralismo de estos ámbitos de desarrollo. Incluso con países que tienen las mismas arquitecturas. Entonces, el ámbito económico, excepto los contenidos de la política pública, esos mecanismos más dialógicos, el modelo de gobernabilidad para conversar con otros sectores, no va sufrir grandes cambios estructurales.

¿Intentaron abrir un díalogo con Evo Morales, que está pidiendo elecciones nuevas en tres meses?

Hemos intentado de forma permanente, mantener un canal abierto de diálogo, pero hemos recibido una respuesta intransigente. Entonces, el interés que tenemos es que te vayas y que llames a elecciones y que desconozcas la voluntad del pueblo que eligió un gobierno democrático en 2025 ¿Qué le vas a decir tú? 'No, tu tienes la labor y la responsabilidad constitucional de hacer que la ley se cumpla, y no tienes por qué entregar en las calles lo que la población te dio en las urnas´. Además, el señor movilizó, 1.200 personas, y estamos hablando de 7.600.000 votantes... No es que el país esté pidiendo la renuncia. No es que el señor Morales sea el gran líder de toda la bolivianidad. Eso también creo que tiene que quedar claro. Y la población en Bolivia lo tiene claro. Vean ustedes las cuantiosas marchas que se han ido generando en apoyo a la democracia y al presidente Rodrigo Paz. Miren Santa Cruz. Vean ustedes, mucha gente en La Paz, contra Evo Morales apoyando el gobierno presidente de Rodrigo Paz. La diferencia es que no es gente que salga a las calles a quemar a robar. Es gente respetuosa de la democracia y la vigencia del estado de derecho.

Usted le dijo al periodista Feimann que no hay ningún vuelo argentino cargado con militares como dicen en la oposición ¿Ustedes están pidiendo más ayuda?

Por supuesto que necesitamos mucha más ayuda. Imagínese lo que se consume de forma diaria en alimentos, en el territorio paceño, es decir, la zona de La Paz que está bloqueada. Es desafiante, por eso se están habilitando los corredores humanitarios, que ya han visto ustedes seguramente imágenes, han permitido el abastecimiento de combustible. Han pasado también vehículos transportando oxígeno y algunas medicinas, porque ya había la alerta de muchos hospitales que se estaban quedando sin oxígeno y sin algunas medicinas, y naturalmente esto ya es un tema humanitario. El gobierno está en la predisposición de activar todos los mecanismos de seguridad para garantizar estos corredores humanitarios naturalmente. En ello hemos pedido apoyo, quedamos muy agradecidos al pueblo y al gobierno argentino. Les tenemos un aprecio enorme y un agradecimiento espectacular en este tiempo tan complejo. No hay palabras para agredecer.

¿Por qué el Presidente no declara el estado de excepción? Hay sectores civiles que están reclamando. ¿No hay un riesgo de guerra civil?

Dictar un estado de excepción o de sitio en el tiempo actual sería complejo. Sería una medida jurídicamente delicada, incluso políticamente riesgosa. La constitución boliviana solo lo permite ante peligro para la seguridad del Estado, como una amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, Y, aún así, no puede suspender derechos fundamentales o temas como debido proceso, información ni derechos de las personas privadas de libertad. Debe ser aprobado por la asamblea legislativa en 72 horas y guardar estricta proporcionalidad con la necesidad que lo motive. Nuestra situación actual marcada por estas protestas, bloqueos, presión económica, llamadas internacionales al diálogo, lo que está planteando es que un escenario de excepción podría leerse como una escalada y no como una solución, sobre todo si todavía existen salidas políticas e institucionales menos gravosas. Solo sería defendible si hubiera una amenaza excepcional, y ese no es el contexto que estamos viviendo en la actualidad.

¿Qué otra ayuda humanitaria recibieron además de la Argentina?

Hemos recibido un apoyo similar del Ecuador, de Chile. Estamos conversando ya sobre la ayuda que nos está empezando a brindar Estados Unidos. Muchos países se han acercado a ofrecer también otro tipo de apoyos. Perú, por ejemplo. Estados Unidos nos está ayudando en materia humanitaria, también con oxígeno, con medicinas, en el tema de alimentos. Nos va ayudar también con los vuelos solidarios para poder hacer el puente aéreo para transportar medicamentos. Estamos viendo si va a hacer financiamiento, ya tenemos los aviones a disposición, tal vez financiando el combustible con algún apoyo logístico, pero también con algunos materiales, ¿no? En tema medicinas, oxígeno. Entonces, es variado, el menú.

¿Le pidieron a la Argentina alguna otra ayuda?

Bueno, su participación y su apoyo en algunos foros internacionales. Ayer (el miércoles) hemos tenido una participación que ha sido muy importante en la OEA. También las muestras de apoyo, conjuntamente a otros países, en diferentes espacios del multilateralismo, pero también en alianza con países que tenemos valores y principios compartidos. En ellos sí se ha logrado un apoyo, y también a iniciativa propia de Argentina.

¿Le pidieron a la Argentina que capitanee las iniciativas internacionales?

No que capitanee las iniciativas sino que endose nuestras presentaciones. En estos foros se plantean declaraciones, patrocíneos, votos a favor. En otros casos Argentina también ha actuado de forma individual y ha logrado presionar apoyos, porque creo que estamos todos en la defensa al mismo propósito, todos queremos acabar con este tiempo en el que se nos robó futuro con regímenes del pasado, todos apostamos por un nuevo futuro para la región. Sabemos que solos no vamos a poder lograrlo, necesitamos de tomarnos de las manos, los lazos que nos unen a Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, son históricos, son eternos, de no solo continuidad geográfica, sino tenemos familias en común. Entonces, en esto no ha sido tanto que que se pide, que se entrega, sino creo que ha sido, en algunos casos, hasta una respuesta intuitiva, ¿no? La que tienes con el familiar, con el hermano que necesita, y tú te pones a disposición, y a veces no preguntas y actúas, ¿no? Ese ha sido el tipo de apoyo que hemos recibido.

¿Tiene conocimiento al revés que haya sectores del kirchnerismo o la izquierda argentina apoyando en Bolivia a Morales? Eso ocurrió en 2019

No hemos recibido esa información. Afortunadamente, creemos que hay un encapsulamiento y que no hay esta empatía. Evo Morales tiene acusaciones por trata de personas. Algunas incluso de pedofilia. No ha respondido a la justicia, está atrincherado en un territorio donde ha utilizado sus influencias sobre algunos sectores para que se le genere cerco con la población civil, lo cual hace difícil una acción policial, porque además son milicias las que lo protegen, las que quieren generar un derramamiento de sangre. Entonces, si hubieran organizaciones que apoyen esto, realmente sería algo algo de extrañar, ¿no? En su defecto, hemos visto que hay muchos medios, que no necesariamente son argentinos. Estamos en esa indagación, que han empezado procesos de desinformación, y de manera frontal..

Aquí la versión de que estaban enviando hasta militares fue diseminado incluso entre políticos de la oposición...

Sí. Eso es lo triste, que generen esa especulación, que desinformen. Pero, además, de una manera tan irresponsable, ¿por qué no se dan cuenta de que están generando tensión, enemistad? Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque esa injerencia, entonces, ¿qué persigue? Y eso es, claro, es desestabilizar la situación de gobernabilidad y la democracia en Bolivia. No tiene otro propósito. ¿Para qué tú generarías este tipo de desinformación? Especulando. Esas denuncias, realmente, no sé, ya son paranoicas, ¿no? El señor Morales, “que hay helicópteros que mañana me detienen.” Versiones paranoicas de Morales de que mañana vienen en helicópteros y que están llegando fuerzas especiales en aviones. Hemos hecho todo de forma transparente.

¿Y por qué no lo detienen? ¿Para evitar muertos?

Pero, por supuesto, y porque además no le corresponde al Ejecutivo. Esas son preguntas que tienen que trasladarse también al Poder Judicial y a la policía, Nosotros no vamos a interferir tampoco en la labor de otro órgano de poder público.

¿De cuánta gente se rodea Evo Morales, o sea su “ejército” y dónde está exactamente en el Chapare?

No sabría decirle, la verdad. Yo no tengo ese dato, me imagino que son datos que se manejan de manera reservada, pero aun así, es una zona compleja de penetrar, de ingresar. Y son 20 años en los que él ha ido construyendo esto. Ahí anda moviéndose en un amplio sector, con milicias. Tiene gente alrededor que pertenece a servicios de inteligencia de otros países. No es no es algo tan sencillo, no es un hombre que esté ahí con las ventanas tapadas en una casa y hablando bajito, }

¿Qué países del exterior lo protegen a Evo Morales? ¿Me los puede nombrar?

No, prefiero no referirme a ellos por respeto a sus poblaciones y a los lazos de hermandad, porque luego a veces se confunde la decisión.

Se hablaba del régimen iraní, de personal de Venezuela o Cuba....

Yo no quiero dar ningún criterio al respecto. Creo que hay que hablar sobre evidencia, y en eso creo que es mejor evitar cualquier especulación, pero sí, sí es evidente. Usted revise las imágenes de gente que incluso aparece en en su entorno. Eso es sencillo. Haga una pesquisa ahí en Google

¿Cree que con el debilitamiento de Cuba o el acercamiento de Delcy Rodríguez a Trump en Venezuela todavía resiste que agentes de esos países apoyen a Morales?

Sería muy difícil pensar que se ha abandonado completamente esa presencia. Sobre todo cuando habían estos pacto han durado 20 años. Todo lo que ello conlleva tiene toda la complejidad que hoy en día estamos enfrentando, no solamente en Bolivia, sino en otros países en los que apostamos que las transiciones sean realmente soberanas, democráticas, que tengan legitimidad de origen. Porque Bolivia puede ser un gran ejemplo para toda la región en la perspectiva de una transición o la salida de un régimen por la instancia institucional y democrática.

Fuente: Clarín