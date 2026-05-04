Los playoffs del torneo Apertura: 15 clasificados, varios cruces definidos y un posible Boca-River

Aunque aún resta completarse la postergada fecha 9, este domingo quedaron definidos 15 de los 16 equipos clasificados a los playoffs y cuatro de los ocho cruces de octavos de final del Torneo Apertura, que se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado, y sin ventaja deportiva: en caso de empate en los 90 minutos habrá alargue y, en caso de persistir la igualdad, penales.

Boca y River aún no conocen a sus rivales, aunque sí en qué instancia del campeonato podrían volver a verse las caras. El conjunto de Claudio Ubeda, que terminó segundo en la Zona A, detrás de Estudiantes de La Plata, chocará con Huracán, el séptimo de la B, o con Gimnasia La Plata , si es que Vélez desplaza al Xeneize al tercer escalón; mientras que los conducidos por Eduardo Coudet, que terminaron como escoltas de Independiente Rivadavia, enfrentarían a San Lorenzo o Defensa y Justicia .

Con el cuadro tal como quedó configurado, la única fase en la que podrían cruzarse es en semifinales . Para eso, Boca debería vencer en los cuartos al ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús; y River, hacer lo propio con el vencedor de Vélez y -por ahora- Gimnasia La Plata.

Los dos finalizaron en la misma ubicación, pero Boca sumó un punto más que River, que no pudo como local frente a Atlético Tucumán, por lo que el partido se jugaría en la Bombonera .

El 0 a 0 entre Racing y Huracán ratificó al Globo entre los clasificados y le otorgó a la Academia el punto que precisaba para desbancar a Barracas Central. De esa forma, los dirigidos por Diego Martínez terminaron en la séptima colocación, y Racing, en la octava. La Academia, reprobada por su público y con una racha de seis partidos sin triunfos, se medirá en La Plata con Estudiantes , el líder de la Zona B, en una reedición de la final del Clausura 2025, que quedó en manos de los dirigidos por Eduardo Domínguez; Huracán, en tanto, enfrentará a Boca o Vélez, en condición de visitante .

Para avanzar a octavos, Racing necesitaba una combinación de resultados: que Tigre y Sarmiento no ganaran, algo que finalmente se dio gracias a Rosario Central y Belgrano de Córdoba. En Arroyito, sin Ángel Di María y con un equipo alternativo, el Canalla igualó 1-1 con el Matador, se mantuvo en el cuarto lugar y dejó sin chances al conjunto de Diego Dabove, que fue líder hasta la fecha 6 y terminó con once partidos sin triunfos. Así, Central jugará en octavos de final ante Independiente , en el Gigante. Belgrano, que goleó 4 a 0 al Verde de Junín, también con mayoría de suplentes, será rival de Talleres, por lo que habrá clásico cordobés en el Kempes , con posibilidad de que el Gobierno provincial autorice la presencia de público de Belgrano.

Por otra parte, Gimnasia derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Bosque, hilvanó su sexto triunfo y, aunque no escaló posiciones, tampoco fue superado y concluyó en el sexto lugar, por lo que irá en octavos ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto en Liniers, o ante Boca , en el Alberto J. Armando. El Bicho, que competía por el segundo lugar, quedó tercero, por lo que será local de Lanús, al que ya venció en la fase regular, también en el Diego Maradona.

Este lunes se jugarán tres partidos que terminarán de definir el cuadro. Defensa y Justicia visitará a Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, con la obligación de triunfar para meterse entre los ocho : si lo consigue, se ubicará octavo, dejará afuera a Unión y enfrentará en octavos a Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Pero hay un detalle clave: si gana por al menos dos goles de diferencia, también superará a San Lorenzo, trepará al séptimo lugar y, en ese caso, se enfrentaría con River .

Vélez, a su vez, recibe a Newell’s con la necesidad de ganar por siete goles para terminar segundo en la Zona A, y la Lepra ya no tiene chances de clasificarse. Si logra ese objetivo, será rival de Huracán y Boca se medirá con Gimnasia La Plata; de lo contrario, el Fortín enfrentará al Lobo y Boca jugará contra Huracán.

Por otra parte, Estudiantes de Río IV recibirá a Instituto de Córdoba, que tampoco se baja de la pelea, aunque su clasificación también depende de un milagro : debe ganar por siete goles para igualar en puntos a Unión y superarlo por diferencia de gol, y además esperar que Defensa y Justicia no gane en el Víctor Legrotaglie.

Los octavos de final se jugarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo; los cuartos, entre el martes 12 y el miércoles 13; las semifinales tendrán lugar entre el sábado 16 y el domingo 17; y la final será el domingo 24, en estadio neutral.

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Fuente: La Nación