Los asesinatos en San Martín aumentaron más del doble en un año

La violencia narco llegó a un nivel extremo en San Martín , con una ola de asesinatos casi sin precedentes en la historia reciente del Conurbano. Un nuevo estudio de reveló que los homicidios en la jurisdicción crecieron más del doble en el último año.

El trabajo, elaborado por el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín , una iniciativa del Núcleo de Estudios sobre Violencias -que depende del IDAES y la Universidad Nacional de San Martín- determinó que hubo 20 homicidios dolosos registrados entre enero y marzo de este año.

Esta cifra representa el 48,8% del total anual registrado en 2025 , concentrado en un solo trimestre. Así, se produjo un incremento interanual del 122,22% respecto al mismo período de 2025. El dato es un salto en la curva. El Ministerio Público Fiscal registró 89 expedientes de homicidios dolosos en 2023 en la jurisdicción. El número subió a 92 al año siguiente.

La nueva tasa de asesinatos es de 4,44 cada 100 mil habitantes. El número, según el informe, triplica la media bonaerense.

El 75% de los hechos en 2026 se inscribe en la lógica del negocio de la droga , con víctimas de ataques por el control del territorio o personas asesinadas por error en ataques sicarios.

El informe, por su parte, será presentado mañana en el Auditorio Tanque de la UNSAM , con un panel de especialistas liderado por Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

Leo Grosso , ex diputado y actual referente de Futuro San Martín, que impulsa el Observatorio, afirma:

“No podemos naturalizar que en apenas tres meses tengamos 20 homicidios en San Martín y que más de la mitad queden en la impunidad absoluta . El narco avanza a paso firme ocupando el vacío que deja el Estado. De esas 20 víctimas, la enorme mayoría son pibes de nuestros barrios que terminan siendo usados como carne de cañón en las disputas territoriales por la droga”.

Una figura clave en la Justicia federal, acostumbrado hace más de una década a la investigación de las bandas, asevera: “Esto siempre fue lo mismo. Muy pocos toman nota”.

María Ramírez, abuela de Chiara Ramírez , será parte del panel en la presentación. El caso de Chiara fue una insignia de la violencia en la zona. Fue asesinada de un tiro en la nuca en septiembre de 2021 en Villa Hidalgo , José León Suárez, a la salida en una fiesta, en plena pandemia del coronavirus.

Alejo Joel Saucedo, de 19 años, fue condenado a 20 años de prisión dos años después. La investigación determinó que Chiara quedó atrapada en medio de una pelea a tiros.

Mientras tanto, la escena narco de San Martín se extiende más allá de focos históricos como la zona de Billinghurst, controlada por el capo “Mameluco” Villalba - hoy enfermo de cáncer en el penal federal de Rawson, donde cumple una condena de 27 años de cárcel - y su clan familiar. Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pey” , acusado de ser un traficante de la villa La Cárcova, vinculado a Hugo Bigeon, policía de la fuerza provincial condenado por corrupción, fue fue detenido por la Policía Bonaerense luego de semanas de vigilancia encubierta.

Los viejos nombres siguen. Días antes, la Superintendencia de Delitos Complejos de la Bonaerense había allanado “Colorado El 32″, el histórico maxikiosco ligado a Villalba , convertido en cueva financiera.

Fuente: Infobae