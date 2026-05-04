Lluvia y 8 grados de mínima: cómo estará el tiempo esta semana en Buenos Aires, según el SMN

La semana en Buenos Aires arranca con condiciones estables y temperaturas templadas , pero el panorama cambia con el correr de los días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes y martes se mantendrán con buen tiempo y máximas que alcanzarán los 21 y 24 grados, sin probabilidades de lluvia y con ambiente agradable.

A partir del miércoles se espera un aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y noche, al marcar el inicio de un período más inestable.

La baja en las temperaturas se hará más notoria hacia el viernes , cuando la mínima podría ubicarse en torno a los 8 grados , con viento y condiciones más frías que se mantendrán durante el fin de semana.

Fuente: TN