Las reacciones de Milei contra los periodistas luego de las nuevas revelaciones en el caso Adorni

El Presidente Javier Milei suele criticar a los medios y usa el acrónimo NOL$ALP (No odiamos lo suficiente a los periodistas). Hoy, tras la rehabilitación a la entrada de acreditados a la sala de prensa, la conferencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las nuevas revelaciones en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Estado se descargó con un extenso texto contra los periodistas.

Eso fue por la tarde. Pero durante el día también hizo varias menciones contra los medios y compartió una entrevista al presidente de la Cámara, Martín Menem , en la que se resaltaba que “lo de Adorni es una operación”.

También reposteó varias veces un gráfico, con el logo de la IA de Google -Gemini- con una nube de palabras en la que muestra cómo la gente ve, en teoría, al periodismo. Las palabras que sobresalen son “Mentiroso, Vendido, Manipulador” .

Un mensaje para los mercenarios del periodismo que quieren que vuelva el kirchnerismo!! pic.twitter.com/HlCOwf6rbx

Pero uno de sus textos, fue el más largo y termina así: “Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte). Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias , y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie”, indicó.

“Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley , todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras ”, añadió.

“Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión”, escribió el mandatario en X.

SOBRE LOS “PERIODISTAS” Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de…

Fuente: La Nación