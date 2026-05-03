Las mejores fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami: del choque de Hadjar al palco de Messi

El Gran Premio de Miami se lanzó este domingo tres horas antes de lo previsto inicialmente luego de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidiera adelantar a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario inicial de la carrera.

Debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente , la Fórmula 1 tuvo un extenso freno durante el mes de abril. Tras el GP de Japón el 29 de marzo, la actividad se reanudó recién el 3 de mayo en Miami, es decir, quedó 4 semanas paralizada.

Tal como suele ocurrir en el GP de Miami, la carrera y los días previos estuvieron marcados no solo por la máxima competencia automovilística, sino por la presencia de figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellos, el astro futbolístico Lionel Messi. El capitán de la selección se abrazó con el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, y probó el monoplaza de Kimi Antonelli, el corredor de Mercedes AMG Petronas.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación