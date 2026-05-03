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Las mejores fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami: del choque de Hadjar al palco de Messi

Redacción CNM mayo 03, 2026

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El Gran Premio de Miami se lanzó este domingo tres horas antes de lo previsto inicialmente luego de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidiera adelantar a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario inicial de la carrera.

Debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente , la Fórmula 1 tuvo un extenso freno durante el mes de abril. Tras el GP de Japón el 29 de marzo, la actividad se reanudó recién el 3 de mayo en Miami, es decir, quedó 4 semanas paralizada.

Tal como suele ocurrir en el GP de Miami, la carrera y los días previos estuvieron marcados no solo por la máxima competencia automovilística, sino por la presencia de figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellos, el astro futbolístico Lionel Messi. El capitán de la selección se abrazó con el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, y probó el monoplaza de Kimi Antonelli, el corredor de Mercedes AMG Petronas.

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Fuente: La Nación


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