Las 5 plantas que ayudan a mantener la casa más caliente en invierno y decoran cualquier ambiente

A medida que se acerca el invierno y las temperaturas descienden, mantener el hogar cálido se vuelve una tarea más complicada. Aunque el método más sencillo es prender la calefacción, también hay algunas plantas que ayudan a crear ambientes más agradables y con mayor sensación de calidez.

Se trata de especies de interior que destacan por ser resistentes y muy fáciles de cuidar, como el potus, la sansevieria, el helecho de Boston, la cinta y el ficus elastica . Más allá de decorar, estas plantas generan una sensación más agradable en los ambientes del hogar.

Esta sensación de calidez se crea porque ayudan a conservar la humedad en el ambiente , lo que genera que los ambientes se sientan más confortables y menos fríos.

Además, sus hojas, sus colores y sus texturas aportan vida al interior del hogar y suavizan los ambientes más fríos , generando una mayor sensación de calidez.

Algunas de las plantas más recomendadas para interiores durante el invierno son:

Para aprovechar sus beneficios al máximo, conviene ubicar estas especies en ambientes con buena entrada de luz natural y lejos de corrientes de aire fresco. Además, es fundamental no ponerlas cerca de la calefacción, ya que pueden resecarse.

Así, las plantas dejan de ser una simple decoración para el hogar y se convierten en una alternativa para crear ambientes más cálidos y agradables durante los meses más fríos del año.

Fuente: TN