Video: una mujer salió de la cárcel y su familia la esperaba en la puerta para festejar con champagne

Una joven que estaba presa en la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora recuperó la libertad y su familia la recibió a puro festejo en la vereda de la cárcel.

Con cumbia a todo volumen, una botella de champagne y copas listas, la escena se volvió viral en las redes sociales .

“ ¡Soy libre, soy libre! ”, gritó la mujer mientras corría a abrazar a sus familiares, que la esperaban en la puerta del penal. Después, todos brindaron en la vereda, celebrando el reencuentro tras el encierro.

La Unidad Penal 40 ya había sido cuestionada por los videos de Paola “Malala” Galeano , la interna conocida como la “presa influencer”. Galeano, que lleva 13 años privada de su libertad, se volvió viral luego de mostrar cómo celebró su último cumpleaños tras las rejas.

En las imágenes, se la vio rodeada de globos, un equipo de música, cortinas de cotillón, luces led y una torta de pastelería decorada . El festejo generó una ola de reacciones y puso el foco sobre la vida dentro del penal. Entre TikTok e Instagram , la “presa influencer” suma casi 300 mil seguidores .

Sin embargo, en marzo le sacaron el celular y desde entonces no volvió a compartir contenido en redes. No es la primera vez que enfrenta consecuencias por su exposición pública, el año pasado también le habrían quitado el teléfono durante una requisa, luego de una entrevista.

Fuente: TN