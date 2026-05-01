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Las 4 plantas de interior que viven en agua y son tendencia en decoración: fáciles de cuidar

Redacción CNM mayo 01, 2026

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Las plantas en agua son en una de las tendencias más fuertes en la decoración de interiores. Al ser prácticas, limpias y súper versátiles, permiten armar composiciones modernas usando frascos o recipientes de vidrio. En este marco, hay cuatro tipos que son cada vez más populares y aportan estilo a cualquier rincón.

Se trata de la aglaonema , el syngonium , la peperomia y la impatiens . A diferencia de las macetas tradicionales, estas plantas no generan suciedad , requieren menos mantenimiento y son perfectas para quienes buscan renovar un ambiente sin complicaciones.

La aglaonema es una de las favoritas por sus hojas grandes y vistosas, que pueden ser verdes, plateadas o rojizas según la variedad. Aunque suele crecer en tierra, se adapta muy bien al agua a partir de esquejes. Su follaje llamativo y elegante la convierte en una pieza decorativa por sí sola.

El syngonium se destaca por la forma de sus hojas, que parecen flechas. Es una planta de crecimiento rápido y muy fácil de reproducir en agua. Crece rápido y se ven resultados enseguida.

Compacta y decorativa, la peperomia es perfecta para ambientes chicos. Sus hojas carnosas retienen agua, lo que la hace muy resistente. Su tamaño reducido y variedad de formas la hacen súper versátil.

La impatiens , conocida como “alegría del hogar”, sorprende porque también puede vivir en agua a partir de esquejes. Sus flores coloridas suman un toque diferente. Aporta color con sus flores, algo poco común en plantas en agua.

Fuente: TN


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