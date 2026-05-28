Lali toca en River: las recomendaciones y todo lo que conviene saber para llegar al show

Lali Espósito se presentará el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026 , a las 20 , en el Estadio River Plate , ubicado en Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez . Tras agotar cinco estadios Vélez en 2025, serán sus primeros conciertos en el Monumental, en una etapa marcada por la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama y por el estreno del documental LALI: La que le gana al tiempo .

Las entradas para ambas funciones figuran agotadas en AllAccess , la ticketera oficial. De todos modos, la plataforma mantiene publicados los valores por sector, con ubicaciones numeradas y sin numerar, y conviene revisar el sitio ante una eventual liberación de tickets.

Aunque las dos fechas figuran agotadas, estos son los valores publicados por la ticketera:

Por el momento, ambas funciones figuran agotadas . En caso de que se liberen nuevas ubicaciones, el procedimiento de compra será:

Para un evento masivo en el Monumental, la opción más práctica suele ser organizar el traslado con anticipación y priorizar el transporte público , especialmente para evitar demoras en las inmediaciones del estadio.

Según la información oficial de River Plate para llegar al Monumental, las alternativas son:

La guía oficial de River para el Mâs Monumental indica estos ingresos por tribuna:

Fuente: La Nación