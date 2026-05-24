La psicología dice que las personas que caminan rápido todo el tiempo no están apuradas

¿Te cruzaste alguna vez con alguien que parece ir siempre apurado, aunque no tenga ningún motivo urgente? Muchos asocian ese paso acelerado con el estrés o la ansiedad, pero la psicología advierte que la historia es mucho más compleja.

La forma en que nos movemos no es neutra. Los gestos, el ritmo y la velocidad al caminar suelen reflejar cómo atravesamos el día, cómo respondemos al entorno y hasta cómo nos relacionamos con el tiempo . Pero, ¿qué significa realmente caminar rápido?

Según especialistas, la marcha puede estar influida por el estado emocional del momento, pero también por la personalidad, la salud , los hábitos y el contexto . No existe un único significado universal para quien camina rápido.

Algunos estudios encontraron que la velocidad al caminar se asocia con rasgos de personalidad estables. Por ejemplo, una investigación publicada en Journals of Gerontology vinculó la responsabilidad (conscientiousness) con una marcha más rápida y con menor deterioro de esa velocidad con el tiempo .

Esto sugiere que caminar rápido puede ser una forma activa y enfocada de relacionarse con el entorno , y no necesariamente un signo de ansiedad o tensión. Para muchas personas, el paso rápido es simplemente un estilo de vida.

Las emociones también dejan su huella en la marcha. Un estudio de 2023 mostró que tristeza, miedo o excitación modifican el ritmo y la velocidad al caminar . Sin embargo, esto no significa que se pueda “diagnosticar” a alguien solo por cómo se desplaza, pero sí que el cuerpo expresa el estado interno de maneras más visibles de lo que solemos creer.

Además, la percepción de uno mismo juega un papel clave. Sentirse más joven o tener un propósito vital se relaciona con menor probabilidad de marcha lenta. Así, caminar rápido puede ser parte de una vivencia de vitalidad y energía, no solo de una carga ansiosa.

Desde la psicología, caminar rápido todo el tiempo no significa una sola cosa . Puede hablar de personalidad, emoción, costumbre, salud o contexto. El error está en leerlo como una señal inequívoca.

La marcha, como tantas conductas cotidianas, mezcla rasgos estables con estados pasajeros. A veces expresa estrés; otras, simplemente un ritmo personal más acelerado.

En definitiva, el cuerpo dice mucho, pero no siempre de forma fácil de interpretar . La próxima vez que veas a alguien caminar rápido, pensá que puede expresar mucho más que apuro.

Fuente: TN