Feriado del 25 de Mayo: así funcionarán los colectivos, subtes y trenes este lunes

Como ocurre en cada feriado nacional, los servicios de transporte público modificarán sus cronogramas habituales . Tanto los colectivos , como los subtes y los trenes operarán con esquemas similares a los de domingos y feriados.

Además, algunas líneas ferroviarias continuarán afectadas por obras, lo que provocará recorridos limitados e interrupciones temporales.

Los colectivos circularán con cronograma de domingos y feriados , por lo que habrá menos unidades en servicio y frecuencias más espaciadas durante toda la jornada.

Por este motivo, quienes necesiten trasladarse deberán contemplar posibles tiempos de espera superiores a los habituales, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

La red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires funcionará con horario de domingo en todas sus líneas.

Los primeros servicios comenzarán a operar a las 8 de la mañana , mientras que los últimos trenes partirán entre las 22 y las 23 horas , dependiendo de cada línea.

Además, continúan cerradas por obras las estaciones Piedras de la Línea A y Tribunales de la Línea D , por lo que los pasajeros deberán utilizar estaciones alternativas para completar sus recorridos.

Los trenes metropolitanos también circularán con frecuencia de domingos y feriados. Sin embargo, varias líneas mantendrán modificaciones por trabajos de infraestructura y renovación de vías.

Entre las principales afectaciones se encuentran:

Por su parte, las líneas Mitre , San Martín y el Tren de la Costa no informaron interrupciones especiales para el feriado.

Fuente: TN