La pregunta de la hija de Paulina Lebbos que el Estado le negó: “¿Quién fue? ¿A quién protegen? ¿Por qué ella?”

Paulina Lebbos estaba con dos trenzas y un traje de paisana. Se reía y miraba el suelo, hacía un gesto con la mano. Con el otro brazo agarraba a Leticia, también vestida para la ocasión. Sonreía firme, mirando a cámara, como quien desarma de tanta ternura.

Y esa foto íntima, ese recuerdo de una nena que ahora es una mujer y que carga con en el peso de la historia.

Leticia Victoria fue Lebbos, Soto, Lebbos otra vez y ahora Nieva, por elección propia. Tiene 25 años y la impunidad atravesó su vida.

Distanciada de su abuelo, Alberto Lebbos (71) , no asistió al juicio donde este miércoles en Tucumán fue absuelto César Soto (44) , su papá biológico, y que dejó el crimen de su mamá sin culpables en un derrotero de dos décadas.

Luego de conocerse el veredicto, publicó en sus redes sociales un conmovedor posteo.

“Hay días en que el cuerpo no entra en sí mismo. No por sorpresa, sino por la confirmación. Por ese momento en el que algo se nombra y, aun así, no cierra nada. El cuerpo lo sabe antes… ”, escribió en una historia durante la noche del miércoles.

“Se endurece. Respira corto. Como si tuviera que prepararse para algo que en realidad ya pasó, pero sigue pasando. A mi mamá la asesinaron. Y el Estado decidió no saber quién fue . Y hoy, otra vez, eso quedó sin respuesta. No alcanza con decirlo. No alcanza con que exista un fallo, una decisión, un cierre escrito ”, sigue en el texto armado con el dolor de la impotencia.

“ El cuerpo no entiende de eso, el sistema nervioso no archiva. Queda todo: la pregunta, la bronca, la sensación de injusticia que no baja. Queda esa certeza incómoda: no buscaron hasta el final, no investigaron, destrozaron las pruebas. Y entonces todo vuelve al cuerpo, a esta mezcla de enojo y tristeza que no tiene un lugar claro dónde ir ”, describe su sentir tras conocerse el fallo.

Paulina Lebbos (23) estudiaba Comunicación Social en Tucumán y fue brutalmente asesinada en febrero de 2006 cuando Leticia apenas tenía 5 años.

El crimen se convirtió en un emblema en la provincia y a los 23 años Leticia decidió cambiarse su apellido para dejar de “cargar” con el peso de uno de los más resonantes de Tucumán, según contó en una entrevista realizada el 26 de febrero, al cumplirse dos décadas del caso.

Luego del femicidio, fue criada primero por su abuela y después por sus tías. Durante la adolescencia, forjó vínculo con una docente que ahora “adoptó” como mamá. Leticia es profesora de danzas y se mudó a Río Negro con Silvina Elizabeth Nieva hace seis años.

“Logré cambiar el apellido primero para reconocer a mi mamá adoptiva y después para construir mi nueva vida sin la marca tan profunda y sin que sea lo primero que la gente vea en mí”, le contó a La Gaceta .

“ No es solo lo que pasó. Es lo que sigue pasando, la vida de una mujer vale menos , su muerte se diluye en expedientes, su historia se fragmenta, se desgasta, se abandona ", sigue el texto en Instagram.

"Es tener que convivir con algo que no cierra, que vuelve una y otra vez a lo mismo, que no termina, que no tiene respuesta. Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad. Y el cuerpo lo registra todo. En la tensión, en el cansancio, en las ganas de desaparecer un rato, en la imposibilidad de seguir como si nada. No hay enseñanza acá, no hay consuelo, 'aprender' con ausencias y con la forma en que la vaciaron de sentido. Hoy no puedo ordenar esto, es inentendible ”, añadió.

Y cerró: “ Solo puedo decirlo así: me duele, me enoja, el cuerpo no se adapta a la impunidad. ¿Quién fue? ¿A quién protegen? ¿Por qué ella? ”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín