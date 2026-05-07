Juicio por Maradona: mostraron un video de la autopsia y Gianinna pidió salir de la sala

Un médico legista declaró este jueves en una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , donde señaló un rango horario del fallecimiento del ex futbolista y afirmó que el cuerpo “estaba edematizado”.

Carlos Cassanelli, quien al momento de la muerte de Maradona era director de medicina legal de la Superintendencia de la Policía Científica bonaerense, fue el primer testigo que declaró en la octava jornada del debate ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro .

El médico, que se retiró en 2023 luego de más de 30 años de carrera y 8.000 autopsias realizadas, afirmó que Maradona falleció en un rango horario que podría ser entre las 4.30 de la madrugada y las 11.30 del 25 de noviembre de 2020.

“En la autopsia, que empezó a las 19 horas, la data de muerte que nos dio fue de ocho a diez horas , entonces nos ubicaba entre las 9 y las 12 horas del mediodía“, explicó el profesional ante el interrogatorio del fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren.

Esta conclusión que arribó el profesional fue en base a la autopsia realizada en la morgue de San Fernando el mismo día que falleció Maradona.

Minutos antes Casinelli había declarado que revisó el cuerpo en la casa del barrio San Andrés, donde las pericias preliminares establecieron un horario de muerte aproximado a las 11.30, con un rango de desvío entre tres y siete horas.

“Estaba inflamado con presencia de hongo de espuma en la boca. Encontramos un intenso edema en las paredes, la cara totalmente edematizada, edema en miembros inferiores y las paredes del abdomen y tórax. Había mucho edema en los laterales del tronco, es típico cuando se le acumula agua cuando pacientes están mucho tiempo acostado”, aseguró con relación a cómo observó el cuerpo cuando llegó al lugar.

La explicación del testigo fue apoyada con imágenes de la autopsia. Previo a la exhibición, Gianinna Maradona pidió salir de la sala de audiencias.

Casinelli mostró distintas fotos del cuerpo de Maradona y señaló puntos clave para mostrar signos de edema en el cuerpo. También se mostró un video donde evidenciaron rastros de ascitis, es decir, líquido en la zona del abdomen.

“Había un poco más de tres litros”, afirmó, y aseguró que “no es algo normal” tener esa cantidad en el cuerpo. “No se forma ni en uno, ni en dos o tres días. Se forma en una semana o 10 días”, indicó.

Ante la pregunta del fiscal Iribarren sobre a qué se debe esa cantidad de agua en el abdomen, el testigo respondió que “ a una insuficiencia cardíaca o a cirrosis ".

También describió que el corazón pesaba 503 gramos, “el doble de un hombre normal adulto” , y que de la misma manera los pulmones tenían un peso superior a los parámetros de la media.

“Con todos los signos que encontramos y describimos en la autopsia llegamos a la conclusión que se trata de un edema agudo de pulmón con un paciente con una cardiopatía crónica que se agudiza con una insuficiencia cardíaca. No es un cuadro súbito”, afirmó, a modo de conclusión del resultado de la autopsia.

El médico, antes de finalizar su testimonio, indicó que era una cardiopatía crónica por los antecedentes de ingesta de alcohol y drogas por parte de Maradona.

Luego de finalizar el interrogatorio por parte de los acusadores, los jueces dieron paso a las preguntas de la defensas. Una de las más aguerridas, como viene siendo en el debate, fue la de Luque, de la mano de Francisco Oneto.

El ida y vuelta entre el abogado y el testigo se centró en las maniobras que realizó al cuerpo de Maradona para determinar si se encontraba edematizado.

La discusión se basó en el llamado “ Signo de Godet ”, donde se evidencia la presencia de líquido en tejidos blandos, como el abdomen o miembros inferiores.

La defensa de Luque mostró un video donde buscó que el testigo señale el momento donde realizó la maniobra, al igual que otras maniobras como la “ del témpano ” o la “onda ascítica ”, que muestran líquido en exceso.

Por la manera de interrogar de Oneto, el abogado Fernando Burlando , que representa a Dalma y Gianinna Maradona , reclamó que se invoque la Ley de Víctimas y solicitó una sanción para Oneto .

El juez Gaig sostuvo que el abogado de Luque está ejerciendo su derecho a defensa, pero le advirtió a Oneto que la próxima interrupción será sancionada.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín