Cuti Romero mostró cómo se recupera de su lesión junto a sus hijos: la visita de Dibu Martínez y el mensaje de Enzo Fernández

Cristian Romero atraviesa la recuperación de la lesión en la rodilla derecha. Mientras tanto, Tottenham Hotspur, su equipo en la Premier League, lucha por salvarse del descenso al Championship, mientras que en la selección argentina esperan que el defensor esté en condiciones físicas para el Mundial del 2026. En este contexto, el cordob+es mostró los detalles de su evolución y también los momentos íntimos junto a sus hijos y el encuentro con Emiliano “Dibu” Martínez. Además, en su Instagram aparece un mensaje de apoyo de Enzo Fernández, otro de sus compañeros del conjunto nacional.

¿Qué pasó? Sucedió que en la derrota 1 a 0 de los Spurs ante Sunderland, por la liga inglesa el pasado 12 de abril, Cuti Romero dejó la cancha al borde del llanto. Afortunadamente, los resultados de los estudios indicaron que sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha en lugar de algo más grave. Si bien su condición física no le permitiría jugar hasta el final de la temporada, llegaría con margen suficiente para la Copa del Mundo.

❤️‍🩹 LA MEJOR FORMA DE SANAR: CON LA FAMILIA 💪 Cuti Romero compartió un video en el que se lo ve con sus hijos mientras se recupera del esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha pic.twitter.com/mFIatMAErR

Mientras atraviesa su rehabilitación, el marcador central publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos, donde mezcla momentos en familia, jugando con sus hijos Valentino y Lucy, y con amigos, entre ellos Emiliano Dibu Martínez, y otras con distintos momentos de su recuperación: imágenes luciendo la indumentaria de la selección argentina con una férula en su pierna derecha y con el médico que lo está tratando.

Además de los momentos familiares, mostró parte de su rutina de trabajos físicos en el gimnasio. Entre las visitas que recibió en su casa se destacó la de Dibu sosteniendo a Valentino, además de compartir una sesión de peluquería y tambipen de tatuaje. Ya pasaron 25 días desde su lesión y Romero estaría aproximadamente a mitad de camino de su puesta a punto.

Dentro de su publicación, apareció un gesto de apoyo para el defensor. Enzo Fernández le comentó el video y las fotos con dos emojis. Uno de ellos con un brazo de robot en señal de fuerza y un corazón de color azul.

El hecho ocurrió en un partido entre su equipo, Tottenham, y el Sunderland por la 32° fecha de la Premier League, cuando el delantero Brian Brobbey empujó al cordobés y este chocó contra su arquero provocando un mal movimiento en su pierna.

Con su cabeza, de manera involuntaria, el arquero chocó la rodilla del defensor, quien quedó tendido en el piso, entre lágrimas, bajando un mensaje de preocupación extrema acerca de su condición física.

A falta de casi un mes para la competencia, el exjugador de Belgrano de Córdoba, uno de los pilares de la selección argentina, llegaría con lo justo para la lista de Lionel Scaloni, y sin rodaje.

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Fuente: La Nación