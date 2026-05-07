FIFA y Fanatics cierran acuerdo histórico: el negocio de las figuritas y cartas coleccionables cambia de manos

La FIFA y Fanatics cerraron un acuerdo de licencia exclusiva de largo plazo. Esta alianza, que entrará en pleno vigor en 2031, otorga a la empresa los derechos globales para producir y comercializar tarjetas coleccionables (trading cards), figuritas y juegos de cartas relacionados con los torneos de la federación de fútbol .

El acuerdo no solo abarca los tradicionales productos físicos que marcaron generaciones de hinchas, sino que también pone un pie firme en la economía del futuro al incluir coleccionables digitales . Según lo anunciado, todos los productos serán diseñados y desarrollados a través de Fanatics Collectibles y se producirán bajo el sello de la histórica marca Topps.

Para la FIFA, esta asociación representa una oportunidad clave para diversificar sus ingresos comerciales. En un comunicado, Gianni Infantino, presidente de la FIFA , destacó que la capacidad de innovación de Fanatics permitirá a los fans interactuar de una manera “nueva y significativa” con sus equipos y jugadores favoritos

“Desde la perspectiva de la FIFA, podemos globalizar esa conexión con los aficionados gracias a nuestra cartera de torneos internacionales. Y esto nos proporciona otra importante fuente de ingresos comerciales que, como siempre, reinvertimos en el fútbol ”, aseguró.

Por su parte, Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics, calificó el acuerdo como “histórico” para su compañía . “El fútbol global representa la mayor oportunidad de crecimiento en el deporte, y al combinar el poder de la FIFA con la innovación y el espíritu emprendedor de Fanatics, estamos preparados para llevar la narrativa y los artículos coleccionables del fútbol a un nivel nunca antes visto”, indicó.

En el marco del acuerdo, Fanatics se comprometió a apoyar el fútbol juvenil a nivel global mediante la distribución gratuita de más de US$150 millones en coleccionables a lo largo de la vigencia de la asociación.

Esta no es la primera vez que Fanatics y FIFA cierran un acuerdo. La compañía será la operadora oficial de venta minorista y merchandising en el estadio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , lo que incluye las operaciones de venta en los estadios. Además, por primera vez, las conferencias de prensa previas a la final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA se celebrarán en Fanatics Fest.

Fuente: La Nación