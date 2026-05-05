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La planta que purifica el aire de la casa y puede crecer hasta en un pote de yogur

Redacción CNM mayo 05, 2026

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Tener plantas en casa no es solo una cuestión de decoración, sino que también llenan de vida cualquier rincón y pueden tener distintos beneficios. En este marco, hay una especie que no solo purifica el aire de los ambientes, sino que también puede crecer hasta en un pote de yogur .

Se trata de la cinta , también conocida como lazo de amor o malamadre. No solo es súper decorativa, sino que además resiste todo y se adapta a cualquier ambiente.

La cinta es la planta perfecta para quienes quieren sumar verde sin complicarse. Tolera la luz indirecta, necesita poco riego y crece rapidísimo . Además, es famosa por su capacidad de mejorar la calidad del aire en los ambientes cerrados.

Otra ventaja clave es que produce “hijitos” que se pueden separar y plantar en otros recipientes, así se multiplica la planta.

Si preferís, también podés dejar el hijito en agua hasta que saque raíces y después pasarlo a tierra.

La cinta se lleva bárbaro con los ambientes luminosos pero sin sol directo . Es ideal para la cocina, el living o cualquier espacio con buena ventilación. Evitar el sol fuerte es clave para que las hojas no se quemen.

Fuente: TN


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