La pareja que tenía sexo en un avión fue descubierta por una nena que alertó a su abuela: “¿Qué es eso que se mueve bajo la manta?”

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Una pareja fue detenida tras ser descubierta manteniendo relaciones sexuales durante un vuelo internacional de la aerolínea Copa Airlines que viajaba desde Panamá hacia Rosario.





Según trascendió, ambos pasajeros viajaban en clase ejecutiva cuando una menor advirtió movimientos extraños debajo de una manta y alertó a su abuela, lo que terminó exponiendo la situación ante otros pasajeros y la tripulación.





Personal de cabina intervino y activó el protocolo de seguridad luego de sorprender a la pareja en una situación comprometedora.





Al aterrizar en Rosario, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria subieron a la aeronave y trasladaron a ambos a una comisaría, donde quedaron a disposición judicial.





La causa fue caratulada como presuntas exhibiciones obscenas y continuará bajo investigación.