La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete

La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni , funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que se inició este jueves e impulsa el fiscal Guillermo Marijuan.

La medida la dispuso el juez Sebastián Casanello , que subroga por estos días el juzgado federal 6, en el que está radicada la causa. Fue en respuesta a un pedido incluido en la primera serie de medidas de prueba del fiscal, que tiene a su cargo la investigación.

Ayer, Marijuan envió oficios a distintas agencias del Estado solicitando datos bancarios, impositivos y societarios de Francisco Adorni. Pero el levantamiento del secreto solo puede ser ordenado por un juez.

Al Banco de la Provincia de Buenos Aires, le pidió información puntual sobre un crédito de 60 millones de pesos que Adorni tomó y habría pagado en 2025, según la denuncia, presentada esta semana por la diputada Marcela Pagano , que integra un monobloque en la Cámara baja.

En el escrito, Pagano contrasta las delcaraciones juradas de los dos años en que Francisco Adorni fue funcionario. Señala que en febrero de 2024 el funcionario declaró el 50% de una casa en City Bell, valuada en $38.790.000, y el 50% de una Chery Tiggo 2017, valuado en $5.000.000. Adorni también informó bienes, depósitos y dinero por $43.790.000 y ninguna deuda .

En su declaración jurada anual, correspondiente a 2025, el funcionario habría declarado un patrimonio neto de alrededor de $80.500.000 . El aumento, marca la diputada, se explicaría a partir de dos movimientos: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020, valuada en $8.000.000, y la cancelación en doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60.000.000 , sobre el que puso un ojo el fiscal Marijuan.

“La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni , que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional , esto es, desde el mes de diciembre de 2023″, dice el dictamen de Marijuan.

El fiscal también solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal de los últimos 6 años, y a la Inspección General de Justicia (IGJ), que remita información societaria del funcionario, en caso de existir alguna.

Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.

Fuente: La Nación