La insólita defensa de una mujer acusada de perseguir y dispararle a un grupo de adolescentes en Corrientes

Nancy Luxen, una mujer de 70 años, quedó en el centro de un escándalo en Corrientes después de que la acusaran de perseguir y disparar contra adolescentes en plena madrugada.

En las últimas horas, la mujer rompió el silencio con un extenso video en redes sociales, donde intentó justificar su accionar y aseguró que el arma utilizada era “de juguete” y solo “tiraba chispitas”.

“Hoy estoy desesperada, angustiada y muy triste por las acusaciones falsas que circulan en el medio, diciendo que soy una pistolera ”, expresó al inicio de su descargo, donde remarcó que toda su vida estuvo marcada por el esfuerzo y el trabajo.

En su defensa, que duró 16 minutos, Luxen contextualizó su reacción como el resultado de décadas de inseguridad y hartazgo frente a los delitos en la zona.

Aunque admitió haber apuntado contra los adolescentes, minimizó el peligro al que los expuso : “Cuando yo me quedo, y se ve en el video que estoy quedada, estoy analizando a ver qué son, y salen a correr. Entonces, yo le muestro así mi arma y le largo un tiro así”.

Según su versión, la pistola que usó “ni un papel agujerea, pero sale chispita, suena”. ”Con esto me están calificando que soy supuesta asesina, por defenderme”, sostuvo, intentando desligarse de las acusaciones más graves.

“La repercusión está degradando mi buen nombre y trayectoria familiar”, se quejó después, en relación al impacto mediático que tuvieron los videos que circularon en redes.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Luxen defendió su accionar como una supuesta colaboración con las familias de Bella Vista.

“Estoy colaborando con los padres para que los chicos no se animen más a andar a fuera de hora por las calles. Los padres tienen que tomar las medidas necesarias para que sus hijos no anden a las 4 de la mañana. Pero yo les acompaño, les ayudo y les abro la mente para que cuiden a sus hijos”, lanzó.

En ese sentido, agregó: “¿Yo puedo calificar como buenos chicos a las 4.30 de la mañana a estos menores encapuchados ? ¿ Cómo tengo que defenderme ? Enséñenme”.

Luxen aseguró que se siente víctima de una “difamación maliciosa” que busca destruir su buen nombre a los 70 años.

Tras los allanamientos en su casa y el avance de la causa judicial, pidió que se le realice una rinoscopia para demostrar que está sana y exigió que se actúe de la misma manera con los denunciantes para saber bajo qué efectos estaban esa noche.

“El pueblo me tiene que defender porque estoy ayudando a conducirlo”, concluyó, convencida de que no se dejará vencer por lo que considera una construcción mediática para transformarla en un “monstruo”.

Fuente: TN