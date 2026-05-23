“La industria textil está deprimida”: Cynthia Kern, la fundadora de Kosiuko, destacó el talento argentino y dijo que el Gobierno desconoce a la moda

"A la industria textil argentina la veo deprimida". La dueña de la frase es Cynthia Kern, fundadora y directora creativa de Kosiuko, que tras 35 años en el rubro se anima a hablar sin pelos en la lengua sobre el momento que atraviesa la moda en el país, qué espera del Gobierno, los nuevos talentos, su familia y sus comienzos.

Con un éxito indiscutible en una industria difícil, la diseñadora se mantiene vigente y suma más de 150 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde comparte looks que arma con prendas de Kosiuko, la marca que dirige junto a su marido, Federico Bonomi, desde 1992.

Kern es quizás la fan más grande de su propia marca: reconoce que la viste todos los días y pone el cuerpo para campañas, encuentros presenciales y vivos de Instagram, donde charla con sus clientas, muestra su ropa y da consejos para combinarla.

Así lo hizo también este miércoles por la noche, en el cine Atlas del Paseo Alcorta, donde protagonizó un Styling Talk junto a un reducido grupo de fashionistas. La charla, donde Kern presentó su mirada sobre cómo construir una identidad a través del estilo, se dio en el marco de un nuevo formato BAFWeek , que busca sumar espacios de encuentro para amplificar las voces de la moda local.

Fue allí que la diseñadora habló en exclusiva con Clarín y contó cómo ve a la industria textil en Argentina y qué hace falta para desplegar el talento local al mundo.

-Después de más de 30 años de trayectoria, ¿cómo ve a la industria textil argentina hoy?

-La verdad es que a la industria textil la veo deprimida, porque siento que no hay empatía respecto de lo que podemos generar los creativos, los diseñadores. Hablo de empresarios que están hace más de 30 años trabajando, con un compromiso enorme. Creo que tiene que haber un país que apoye la industria. La moda es un arma fuerte, basta con ver el trabajo que genera en Argentina, es enorme. Hay un desconocimiento grande de mucha gente que baja línea y no conoce al sector. Y eso es una pena, me provoca mucha angustia.

-¿Y qué le gustaría que haga el Gobierno para potenciar la industria de la moda argentina?

-Yo no espero nada del Gobierno, porque ya estoy hecha, no lo necesito, pero creo que hay mucha gente talentosa, joven...Bueno, quizás sea soberbio de mi parte decir que no lo necesito, porque siendo realista uno siempre necesita un país pujante, donde la gente tenga dinero para consumir . Ya sea en el rubro textil, en el gastronómico, en el cinematográfico, en el campo...

La conversación se interrumpe cuando amigos y clientes se acercan a saludarla y felicitarla por su trabajo. "Soy una gran admiradora de lo que hacés", se escucha a una mujer, y Cynthia agradece, abraza, sonríe y retoma: "¿Qué me habías preguntado?".

-¿Qué le gustaría que haga el Gobierno para apoyar a la industria textil?

-Yo no le pido nada para mí. Le pido ayuda para todos los emergentes, toda esa gente que está emprendiendo. Tengo cuatro hijos y quiero que puedan vibrar como vibramos Federico y yo hace 35 años, sabiendo que vale la pena. Quiero que en vez de producir menos cantidad, se produzca más. Hoy no hay marca en la Argentina que no se achique. Eso lo tenemos que ver porque es un flagelo, es un dolor enorme.

-¿Cómo ve a los nuevos talentos de la moda argentina?

-Tenemos un talento enorme. El argentino es snob, chic, refinado. Pero si no hay políticas claras...Un día sos una cosa, un día sos otra. ¿Cómo podés hacer para sostener? Hay mucho fracaso porque no se sostiene una política desde ningún gobierno de los últimos 25 o 30 años. Cuando las reglas no son claras, nadie puede trascender.

-Y la apertura de las importaciones, con la entrada de marcas baratas y masivas, no ayuda.

-Yo no quiero apoyo, yo no quiero que me subvencionen nada. Quiero que solamente nos respeten los procesos de trabajo. Si un día los costos son tanto más caros que comprarlo en otro país... ¿Cómo hacés para competir? Entonces, el mismo sistema te hunde. No quiero que desaparezcan las marcas en Argentina. Quiero que me sigan provocando e interpelando para yo ser cada vez mejor. Me encanta la competencia.

La conversación de Clarín con Cynthia Kern se dio después de una de sus styling talks, titulada "Cómo construir una identidad propia a través de la forma de vestir”, que se hizo en el shopping Paseo Alcorta y fue la primera Charla BAF del año.

La semana de la moda de Buenos Aires (BAFWeek) anunció en marzo, al celebrar su 25° aniversario, que además de las presentaciones de nuevas temporadas que realizan dos veces al año, comenzaría a sumar nuevos momentos para reunir a la comunidad fashion de Argentina.

De eso se trató este encuentro, donde Kern reveló un poco de sus comienzos en la moda y aseguró que encontrar un estilo personal no se trata de reglas, sino de un proceso de auto-observación.

Según relató, las primera piezas de Kosiuko se hicieron copiando el molde de prendas que encontró en el armario de su madre , que esa noche se encontraba entre el público y recibió un cálido aplauso cuando Cynthia la presentó y recordó con emoción que ya desde chica disfrutaba verla vestirse para ir al teatro.

Entre otros recuerdos de la infancia que marcaron su exitoso camino en la industria textil, la diseñadora contó cómo disfrutaba vestir a sus muñecas y revivió el momento en que las revistas de moda llegaban a su casa y las leía de principio a fin.

"El estilo personal requiere trabajo", aseguró Kern, que destacó la importancia de la autenticidad a la hora de vestirse y se mostró en contra de "las redes sociales con mujeres perfectas".

Cuando se abrió el micrófono, alguien del público le preguntó por qué sigue eligiendo esta industria después de tantos años. En primer lugar, Cynthia mencionó a los más de 500 empleados directos y otros 3500 trabajadores indirectos que viven gracias a Kosiuko : "Tintorerías, lavanderías, vendedores, un montón de rubros y familias...".

"No entiendo todavía qué me hace seguir eligiendo esta industria tan difícil", reconoció después, y expresó: "Yo amo mi trabajo. A las 6 de la mañana ya arranco, no importa si estoy de viaje o en la Luna. Me hace absolutamente feliz trabajar".

Desde BAFWeek destacaron este encuentro como parte de una reconversión que busca establecer un diálogo fluído en la industria de la moda argentina y sus consumidores , más allá de las presentaciones de nuevas colecciones que se realizan dos veces al año, siguiendo el calendario convencional de temporadas.

“Queremos que BAF sea un espacio que refleje la fuerza creativa y el talento de la moda argentina durante todo el año", afirmó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA y director de BAF.

Y aseguró: "Hoy BAF ha evolucionado hacia una plataforma integral, federal y de movimiento constante, con acciones que permiten conectar el diseño y la cultura con la comunidad de una manera más cercana y cotidiana”.

Redactora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín