La discusión por un freezer que terminó a los tiros en La Matanza: un muerto y tres detenidos

Cuando Karina Rojas (46) se sentó frente al fiscal reconoció que le había disparado en la cara a Franco Chaparro (23), pero que “no entendió” porqué lo hizo. La mujer quedó detenida junto a su hija y su yerno, los tres acusados de asesinar al joven tras una discusión en Villa Luzuriaga, en La Matanza.

El crimen de Chaparro ocurrió el pasado lunes 18 cuando el joven, con antecedentes de consumo y causas penales por robo de auto y con armas , fue hasta la casa de la familia Rojas, en el barrio Los Pinos.

El joven era conocido del hijo de Rojas, quien le vendía electrodomésticos a su madre para comprar drogas. Una de las transacciones había sido un freezer que fue comprado por la madre de Chaparro. Éste le ordenó que no se lo pagara, lo que provocó una discusión entre ambos.

En ese contexto, Chaparro se acercó a la casa de la familia Rojas para buscar al joven. En ese momento salieron del interior de la vivienda Daiara Rojas (19) y su novio, Darío Suárez (21).

Los tres comenzaron a discutir en plena calle . El intercambio de palabras fue subiendo de tono hasta que entró en escena Karina Rojas con un arma en la mano.

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad vecina donde se las ve a las cuatro personas discutiendo y la mujer agarrando de la nuca a Chaparro.

En un momento, Rojas sacó su arma, le apoyó el cañón sobre el mentón y disparó. Chaparro cayó en el lugar mientras que Rojas, su hija y su yerno salieron corriendo. La víctima fue trasladada al Hospital Paroissien, donde ingresó sin vida.

El fiscal Claudio Fornaro, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, junto con la DDI del distrito comenzaron a analizar las cámaras de seguridad, tomar testimoniales a vecinos y recabar información.

De la causa surgió como principal hipótesis un ajuste de cuentas, por lo que se descartó que haya sido víctima de un robo. También se determinó que Chaparro era un joven con problemas de adicción que había causado varios disturbios en la zona.

Finalmente se identificó a los acusados y se ordenaron sus detenciones por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores funcionales, ya que los tres rodearon a la víctima al momento del disparo.

Un operativo de parte de detectives de la DDI de La Matanza se centró cerca de la casa de los sospechosos. Luego de tareas encubiertas se logró su detención.

Los tres acusados declararon ante el fiscal Fornaro. La mujer se hizo cargo del disparo y sostuvo que tanto su hija como su yerno “no tuvieron nada que ver con el hecho”.

“No entendí porqué lo hice”, manifestó, indicaron a Clarín fuentes de la investigación.

Tanto la hija como su pareja declararon que se sorprendieron por la acción de Rojas y señalaron que “no sabían lo que iba a hacer”.

Ninguno de los tres posee antecedentes penales, indicaron las fuentes.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín