La Corte Internacional de Justicia dictaminó a favor del derecho a huelga

En una resolución que podría tener impacto en la Argentina, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó hoy a favor del derecho a huelga tras un pedido que hizo el sector que representa a los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .

La CIJ determinó que el derecho a la huelga está protegido por el convenio número 87 de la OIT, que garantiza el derecho de trabajadores y empleadores a organizarse libremente, afiliarse a sindicatos y redactar sus estatutos, todo sin interferencia ni autorización previa del Estado.

El dictamen podría tener impacto en la Argentina, ya que en la denominada “ley de modernización laboral”, aprobada por el Congreso el 28 de febrero último , se limitó el derecho a huelga en decenas de actividades a las que ahora se considera “esenciales”.

Con la reforma laboral se amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales y trascendentes. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50 y el 75 % en caso de estar en conflicto. Entre las esenciales, figuran el transporte aéreo, la educación y la recolección de residuos, entre otros. Entre los servicios “trascendentes”, aparecen la industria y la gastronomía, por ejemplo. Cuando Javier Milei intentó avanzar con esta medida mediante un decreto, su decisión fue objetada en la Justicia y se frenó por un amparo de la CGT.

1. Histórico pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en defensa del derecho de huelga. Tiene proyecciones globales y nacionales. En nuestro caso, las restricciones contenidas en la reforma laboral (servicios esenciales) pasan a estar muy cuestionadas. Hilo

Para la OIT los servicios esenciales son el sector hospitalario y de salud, los servicios de suministro de agua potable, electricidad y distribución de energía y el control del tráfico aéreo.

La consulta ante la CIJ fue impulsada por el Consejo de Administración de la OIT, cuyo representante argentino es Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y exintegrante del Consejo de Mayo, el organismo oficial en el que se discutió originalmente el proyecto de ley de reforma laboral.

Martínez, que integra el consejo directivo de la CGT, pretende utilizar este pronunciamiento en su disputa legal con el Gobierno por la validez de la reforma laboral.

“Celebramos el fallo del dia de hoy de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual ratifica que el derecho a la huelga es un derecho indiscutible del derecho a la libertad sindical e integra el contenido esencial del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)en un histórico respaldo de la Corte Internacional de Justicia: el derecho a la huelga es pilar fundamental de la libertad sindical”, dijo Martínez.

Fuente: La Nación