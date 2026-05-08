Investigan una estafa virtual en Lezama tras un falso préstamo ofrecido por Facebook

ZONALES





Un vecino de Lezama denunció haber sido víctima de una presunta estafa virtual luego de intentar acceder a un préstamo ofrecido a través de una publicación en Facebook.





De acuerdo a la denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal local, el hombre tomó contacto con un supuesto sistema de créditos personales que promocionaba préstamos de dinero mediante redes sociales.





Según consta en la causa, tras iniciar la comunicación con los supuestos operadores le indicaron descargar una aplicación denominada “Fonda X” para avanzar con la gestión de un préstamo por 3.200.000 pesos.





En ese contexto, los estafadores comenzaron a exigir distintos pagos previos bajo el argumento de habilitar la acreditación del dinero. La víctima primero transfirió 160 mil pesos y posteriormente otros 256 mil pesos, convencido de que se trataba de requisitos necesarios para obtener el crédito solicitado.





Sin embargo, tiempo después le solicitaron un nuevo desembolso de 200 mil pesos. Fue en ese momento cuando el denunciante sospechó de la maniobra y decidió no continuar con los pagos.





De acuerdo a su declaración, el dinero del supuesto préstamo nunca fue acreditado y la operación terminó siendo una modalidad de engaño utilizada para obtener transferencias sucesivas de la víctima.





La causa fue caratulada como estafa y quedó bajo investigación judicial para intentar identificar a los responsables de la maniobra, que presenta características similares al denominado “cuento del tío” virtual, una modalidad que suele utilizar redes sociales, aplicaciones y falsas financieras para captar víctimas mediante promesas de préstamos rápidos.