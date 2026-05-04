Impactante robo piraña en una rotisería de José C. Paz: golpearon a los empleados y robaron las motos

Un grupo de delincuentes golpeó a los empleados y robó las motos en una rotisería en el barrio Alberdi, en la localidad bonaerense de José C. Paz . Todo el asalto fue filmado por las cámaras de seguridad.

La dueña del comercio relató el dramático momento que vivió junto a sus empleados y clientes: “Entre 8 y 11 individuos que bajaron de dos autos, golpearon a los chicos que se encontraban en la vereda, les robaron las motos y lastimaron a dos porque no quisieron entregarles las llaves ”.

En apenas un minuto y medio, los ladrones actuaron con total impunidad. “ Se metieron al local también a robar. Esto sucedió todo en no más de 1 minuto y medio”, contó la comerciante.

“Todos los días en este barrio y en otros te enterás de los robos. No es un hecho aislado, no hay patrulleros y por lo visto los que hay no dan abasto. No se los ve ni siquiera pasar y terminás teniendo zonas liberadas todo el tiempo”, reclamó la mujer.

El violento asalto en esta rotisería volvió a poner sobre la mesa el reclamo de los comerciantes y vecinos de Barrio Alberdi y alrededores, que exigen mayor presencia policial y respuestas concretas ante la ola de robos que azota la zona.

Mientras tanto, los empleados del negocio intentan recuperarse del susto y seguir adelante.

Fuente: TN