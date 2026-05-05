Impactante choque en la 9 de Julio: volcó un vehículo y trasladaron en helicóptero a un herido

Un impactante choque y vuelco ocurrió este martes en la autopista 9 de Julio Sur a la altura de Barracas , justo después de la subida del Puente Pueyrredón . El siniestro involucró a dos vehículos y provocó demoras significativas en el tránsito hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El choque se produjo entre un Honda HRV , que terminó volcado, y un Chevrolet Corsa Classic .

Ambos conductores lograron salir por sus propios medios de los vehículos tras el accidente, indicaron fuentes policiales a Infobae .

Según se informó, el incidente se desencadenó cuando uno de los automóviles sufrió la explosión de un neumático y una falla en la dirección, tras recibir el impacto de otro vehículo que circulaba por carriles distintos. La pérdida de control llevó al coche a colisionar con la camioneta.

A raíz de ese segundo impacto, el automóvil comenzó a golpear las defensas de la autopista hasta terminar volcado.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el lugar y dispuso el traslado aéreo de un paciente varón de 44 años con diagnóstico de politraumatismo al Hospital Argerich .

En el caso del segundo vehículo, una camioneta de color blanco, la conductora fue asistida en el lugar por personal médico a raíz de una crisis nerviosa, sin que se reportaran lesiones físicas de gravedad.

El accidente generó importantes demoras en la circulación de la autopista 9 de Julio Sur, mano a Capital Federal, debido al operativo de rescate y a la presencia de los vehículos siniestrados en la calzada. Se desplegó personal de emergencias y agentes de tránsito para asistir a los involucrados y normalizar la circulación en la zona afectada.

Luego del impacto, dos carriles quedaron liberados al tránsito, en tanto intervenía esta mañana el personal de Viales.

Durante la mañana, en Zuviría y avenida La Plata , se registró un choque entre un auto y una motociclista. El conductor del rodado, un hombre de 34 años, fue trasladado al Hospital Durand, con diagnóstico de politraumatismo. En Gorriti y Humboldt , en el barrio porteño de Palermo, hubo otro accidente similar con otro motociclista de 36 años, que fue derivado al Hospital Rivadavia.

Otro incidente se produjo en la calle Godoy Cruz y avenida Córdoba , con una colisión entre un automóvil y una motocicleta . También se identificaron accidentes en Magariños Cervantes 5254 , entre Virgilio y Moliere, donde impactó un automóvil y una bicicleta ; y otro en la misma calle, a la altura de avenida Nazca . Allí se reportó que un peatón fue embestido por un automóvil .

En la madrugada, hubo un choque múltiple en la bajada de la Autopista Illia , en sentido hacia el centro porteño, a la altura del barrio de Retiro (Comuna 1). El siniestro involucró a tres vehículos y generó complicaciones en la circulación.

El hecho se produjo cuando un automóvil impactó desde atrás a otro que circulaba en la misma dirección. Como consecuencia del choque, un tercer vehículo también resultó afectado. Según indicó la agencia NA , el conductor que habría provocado el accidente manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en el violento impacto entre los rodados.

La secuencia de siniestros viales incluyó un choque triple , también en Retiro , donde un conductor se quedó dormido y protagonizó un fuerte incidente en cadena. El siniestro ocurrió a las 5:15 en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo. Como producto del impacto, el SAME asistió a cinco pacientes en el lugar, cuatro hombres y una mujer.

Ayer, el SAME participó en 71 accidentes de tránsito en la ciudad, con una frecuencia de 1 cada 20 minutos. Se asistieron a más de 151 personas.

Fuente: Infobae