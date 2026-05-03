Hay alerta por vientos de hasta 90 km/h en tres provincias para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en algunos sectores de Neuquén , Río Negro y Chubut .

Las zonas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h .

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN