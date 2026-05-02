Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este sábado 2 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas para este sábado 2 de mayo por tormentas y vientos , que alcanzan a cuatro provincias. Se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por tormentas afecta a gran parte de la provincia de Misiones , en un área que presentará tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 110 milímetros, que pueden llegar a ser superados en forma localizada.

También, en el Litoral, pero puntualmente en Corrientes, Formosa y otra parte de Misiones rige otra alerta por tormentas, aunque de nivel amarillo . En este caso, las áreas comprendidas serán afectadas por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros. Es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos periodos.

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones :

Por otro lado, rige alerta amarilla en el sur de la provincia de Buenos Aires , donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En este caso, se recomienda evitar salir durante el fenómeno , cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos en el exterior, no refugiarse bajo árboles o carteles, conducir con precaución, hidratarse y proteger las vías respiratorias del polvo, además de no encender fuego.

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la Ciudad tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 18°C . El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, aunque mejorará por la tarde y se esperan vientos de leve intensidad hasta la tarde. No se prevén lluvias para el resto del fin de semana.

En la provincia de Buenos Aires , además del viento y la nubosidad variable, la mínima estará en unos 11°C , mientras que la máxima llegará a 23°C , con cielo parcialmente encapotado por la mañana y probabilidad de chaparrones por la tarde. Al igual que en la Ciudad, la llegada de mayo se presenta con un descenso de temperatura hacia el domingo, pero bajo buenas condiciones generales para el inicio de la semana.

En tanto, en el país las temperaturas máximas y mínimas serán de 27°C y 12°C en Catamarca ; 28°C y 18°C en Chaco ; 13°C y 8°C en Chubut ; 26°C y 11°C en Córdoba ; 28°C y 18°C en Corrientes ; 25°C y 14°C en Entre Ríos ; 30°C y 19°C en Formosa ; 25°C y 9°C en Jujuy ; 20°C y 8°C en La Pampa ; 26°C y 10°C en La Rioja ; 22°C y 10°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 19°C en Misiones ; 17°C y 9°C en Neuquén ; 16°C y 9°C en Río Negro ; 25°C y 8°C en Salta ; 25°C y 8°C en San Juan ; 23°C y 12°C en San Luis ; 7°C y -2°C en Santa Cruz ; 26°C y 14°C en Santa Fe ; 27°C y 11°C en Santiago del Estero ; 3°C y 2°C en Tierra del Fuego ; y 25°C y 12°C en Tucumán .

Fuente: La Nación