Hay alerta amarilla por tormentas en 4 provincias para hoy, viernes 29 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en algunos sectores de Formosa , Chaco , Corrientes y Misiones para este viernes 29 de mayo.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados de forma localizada.

También es posible que se registre en forma aislada granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente.

Fuente: TN