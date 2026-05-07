Habrá un paro del gremio bancario en las sucursales del BCRA y el Banco Hipotecario en todo el país

La Asociación Bancaria , el principal gremio que nuclea a los empleados de los bancos, anunció un paro nacional para la semana próxima en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Hipotecario.

Según informó el sindicato a través de un comunicado, el cese de actividades se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo . Este se hará en las tres últimas horas de atención al público . De todos modos, aun no se dieron más detalles sobre cómo será la medida de fuerza y qué servicios bancarios afectarán.

“Desde la Asociación Bancaria convocamos a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público, para el miércoles 13 de mayo en el BCRA y en el Banco Hipotecario , en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores", reza el comunicado.

En cuanto al BCRA , el sindicato que encabeza Sergio Palazzo indicó que " la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país “. “Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social”, se detalló en el documento.

La Bancaria ya hizo un paro de 24 horas por este mismo motivo . “Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación”, apuntó el gremio.

Sobre el Banco Hipotecario, La Bancaria denunció “el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país” . Y sumó: “Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo”.

En ese sentido, La Bancaria anunció que se mantiene en “ estado de alerta y movilización en todo el país ” y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas , en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. “No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores”, determinó.

Fuente: La Nación