Diputados: la Coalición Cívica rompe el interbloque Unidos y toma distancia de los aliados al Gobierno

La Coalición Cívica (CC) decidió abandonar el interbloque Unidos en la Cámara de Diputados y profundizó así su diferenciación de los sectores dialoguistas que mantienen puentes con el Gobierno. La decisión fue comunicada este miércoles por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade a través de un pronunciamiento en el que cuestionaron la “crisis de legitimidad” del Poder Ejecutivo y las “serias sospechas de corrupción” que pesan sobre altas autoridades nacionales.

“Hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos”, comunicaron los diputados ligados a Elisa “Lilita” Carrió .

COMUNICADO DE PRENSA Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de…

La ruptura expone tensiones que venían creciendo dentro del espacio. En particular, por la estrategia frente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

La CC es uno de los sectores que promueve la interpelación del funcionario, mientras que otros integrantes del interbloque se muestran reacios a avanzar con esta ofensiva parlamentaria.

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“Frente al enorme esfuerzo realizado por la sociedad argentina, resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía”, remarcaron Ferraro y Frade en el comunicado.

Las diferencias quedaron todavía más expuestas en las últimas horas. Ayer, durante la reunión de jefes de bloque en Diputados, la presidenta del interbloque Unidos, Gisela Scaglia , participó de las conversaciones con el oficialismo en calidad de “aliada”.

“Fue de todo un poco”, resumieron cerca de Ferraro al explicar la salida. “Es muy difícil encuadrar lo provincial con lo nacional”, agregaron, en referencia a las tensiones entre los posicionamientos de dirigentes vinculados a gobiernos provinciales y la postura más confrontativa que la CC busca sostener frente a la Casa Rosada.

La salida, aseguran, se dio sin sobresaltos. Los “lilitos” lo comunicaron previamente al resto del bloque en una conversación amena. “Charlamos en muy buenos términos”, aseguraron.

En el comunicado, Ferraro y Frade señalaron que la decisión se tomó para representar “sin condicionamientos el interés general de los argentinos”. Si bien aclararon que mantendrán el diálogo político con sus exsocios, subrayaron que el contexto actual exige “poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”.

El texto también incluyó críticas económicas y sociales. Los legisladores advirtieron que el “ordenamiento macroeconómico” debe complementarse con políticas para fortalecer la salud y la educación públicas y atender la pérdida del poder adquisitivo de jubilados y trabajadores. Según plantearon, esos sectores continúan siendo objeto de “una embestida permanente” del Gobierno “sin señales de rectificación”.

Fuente: La Nación