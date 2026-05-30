Habló por primera vez el padre de Agostina e hizo una advertencia sobre el detenido: “Entre la madre y este tipo hay algo”

Gabriel Vega, el padre de Agostina , denunció que entre Melisa Heredia , la mamá de la adolescente, y Claudio Barrelier , el único detenido en la investigación, hay algún grado de complicidad en la desaparición de la menor de 14 años.

“Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina ”, aseguró. Sin aportar pruebas ni precisiones adicionales, también reclamó que “dejen de entorpecer” la investigación y remarcó que su único objetivo es hallar a su hija.

“No quiero hablar de más, pero lo único que quiero es que Agostina aparezca. Lo único que necesito es que aparezca y que el que tenga que caer, que caiga, porque la verdad ya no me interesa más nada. Que caiga el que caiga. Es así de simple”, dijo en diálogo con TN .

Además, reveló que mantuvo un encuentro cara a cara con Barrelier, el único detenido por la desaparición de la adolescente, antes de que fuera arrestado. Según relató, logró conseguir su número de teléfono y decidió entrevistarlo por su cuenta, una conversación que grabó y que luego quedó incorporada a la investigación.

“Estuve mano a mano con el detenido. Lo grabé. Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice, y la verdad que son bastante duras”, afirmó durante una entrevista televisiva. Aunque evitó dar detalles sobre el contenido de esa conversación, sostuvo que las declaraciones del sospechoso resultaron relevantes para avanzar en el caso.

Vega contó que se enteró de la desaparición mientras realizaba un viaje en la provincia de San Luis y que regresó de inmediato a Córdoba para sumarse a la búsqueda. Desde entonces, dijo haber realizado averiguaciones por cuenta propia, reuniendo información sobre el detenido y recorriendo distintos sectores de la ciudad. “ No voy a parar hasta encontrar a Agostina. No voy a parar ”, afirmó. “Me agarró una crisis de nervios”, recordó el hombre cuando habló del momento en que se enteró que la adolescente estaba desaparecida.

“Yo ayudé a la gente de investigaciones a detener al tipo este”, señaló e indicó que él no lo conocía a Barrelier: “ Así como se enteraron ustedes que tenía todas estas causas, así me enteré yo también pero por mi lado ”.

Además, recordó que su hija era una chica muy sociable, que confiaba en los demás. En ese sentido, dijo que le advertía que fuera un poco más precavida.

“ Era una persona muy confianzuda. Era muy confianzuda, Agostina . Era inocente la negra. Es así, mi hija. Es así, es cierto eso. Ella confiaba mucho en la gente y yo siempre le decía: “Agostina, no seas así. Agostina, no confíes en la gente. Hay tipos y tipos, hay mujeres y mujeres”. Y se negaba mucho por eso. De este lado siempre hubo límites. Y por eso la gran diferencia que hay hoy en día. Pero bueno, no importa eso", indicó.

Gabriel dijo que el acusado no actuó solo y dijo que tiene cómplices. “Hay gente que está implicada en esto, hay gente que es cómplice. Como le digo, si el tipo tiene una coartada, hizo una coartada. Pero no quiero dar nombres. Yo quiero que entiendan esto porque hay mucha gente que está siendo investigada”, denunció.

El hombre evitó hablar directamente de Marisa , la mamá de Agostina , pero la cuestionó por relacionarse con una persona como Barrelier .

“Porque sí, está lleno de enfermos, lleno de pedófilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevás a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así “, señaló.

Luego cuestionó la forma en que la mujer aportó datos a las autoridades: “Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio y así se fue desglosando esta investigación”.

“Yo pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas; si fuiste responsable de alguna cosa, y bueno, hacete cargo mamá, o hacete cargo papá, es así de simple. El que nada debe, nada teme” , arrojó.

“Si tiene más información que la diga y que se haga cargo. Si ha estado con gente que no tenía que estar... y bueno, pero así vamos a encontrar a Agostina ”, afirmó y contó que si bien se cruzó con ella en fiscalía y jefatura, no tienen relación entre ellos. “No me la quiero cruzar más porque pensamos muy distinto”, expresó.

Sobre lo que pudo haber pasado con Agostina , el hombre afirmó: “Yo soy papá y voy a seguir siendo papá toda la vida, no importa el resultado”. Y concluyó: “No voy a esperar hasta encontrar a Agostina, es mi hija y es lo único que tengo, lo único que me queda”.

Fuente: Infobae