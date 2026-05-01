“Había sangre por todos lados”: un perro atacó brutalmente a un niño de 11 años en Misiones

Un nene de once años fue atacado por un perro en la localidad de Alem , provincia de Misiones , cuando regresaba a su casa después de la escuela. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y la madre de la víctima, Mónica , relató el episodio durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía .

En diálogo con el equipo de Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, la mamá del menor describió la mecánica del ataque y la preocupación de la familia por la permanencia del animal en la vía pública.

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La agresión ocurrió el lunes, cuando el niño de once años llegó a su domicilio, tocó el timbre y fue sorprendido por un perro que deambulaba por la zona. El animal, una cruza de Rottweiler con Labrador, lo atacó repentinamente.

“El perro habitualmente está suelto, la gente sale de su casa, deja el portón abierto y sale. Rompe cadenas, hemos visto como rompe las rejas de su casa y pasa el cuerpo. Es muy sigiloso ”, explicó Mónica.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de un vecino. “Él cambia su objetivo y muerde a una perrita de nuestra casa, ahí mi hijo se siente liberado y empieza a correr. Sino seguiría mordiendo a mi hijo, buscaría el cuello o la cara. A él le muerde el brazo porque se cubrió la cara. Tiene heridas, mordeduras, rasguños ”, detalló la madre sobre el momento asegurando que la situación pudo haber sido aún más grave.

El niño fue asistido inicialmente en el hospital de Alem y luego derivado a Posadas por la gravedad de las lesiones. El parte médico indicó que tuvo suturas de entre tres y cuatro centímetros en la pierna derecha, una herida de cinco centímetros en el antebrazo derecho y lesiones adicionales en el abdomen, con un tiempo de recuperación estimado de 25 a 30 días . Ya recibió el alta.

Además, aclaró que desde el hecho no pudo hablar con la dueña del perro. “Sé que no hizo nada. Es más, cuando el perro sale de mi casa, ella cierra mi portón y no vuelve a socorrer por mi hijo. Ella hace un abandono total de persona ”, remarcó.

Mónica reconstruyó el momento en que fue alertada por su hija: “Recibo la llamada de mi hija a las 17:24, me dice ‘mamá vení porque lo atacó un perro, se está desangrando y no sé qué hacer’. Mi hija tiene 15. Le digo que cubra las heridas y me dice que había sangre por todos lados , que no sabía qué hacer. Salgo de mi trabajo, me monto a la moto, no sé cómo llegué, pero en pocos minutos estaba en mi casa. Me encuentro con mi hijo tirado en el garaje de mi casa y me dice ‘mamá no aguanto más’ . Eso es lo que me dice y ahí ya, en una palidez total, se desvaneció y lo asistí”.

El episodio dejó secuelas emocionales en el menor: “Mi hijo está en la cama, tranquilo ahora. Pero al escucharlo ladrar, mi hijo tiembla y le da como escalofrío. Él dice que le da miedo. Al taparle con la frazada, con su brazo sano se destapa y me dice ‘para salí de acá, deja de morderme’ . Siente que la frazada es el perro, es en sueño, porque está durmiendo. Pero está traumatizado”.

La familia realizó la denuncia policial el martes, al día siguiente del ataque, y la amplió el jueves porque el perro seguía en la calle. “ Yo me presenté en la comisaría, dejé la denuncia. Les fui clara y les pedí que intervengan para que esto no termine en justicia por mano propia . La segunda vez también fui muy clara, dije lo mismo. Este jueves llevé a mi hijo para que lo revisara el médico policial, estaba el jefe de comisaría. Me preguntaba qué había pasado y le conté, me dijo que no sabía nada”, relató Mónica.

El miércoles, al ver nuevamente al perro en el portón de su casa, Mónica llamó a la policía. “ Mi primera reacción fue querer matar al perro. Soy sincera, porque la impotencia que tengo es muy fuerte . Los oficiales me dieron su número por si esto pasaba, que si lo veía, que no reaccionara y que los llamara a ellos. Los llamé, pero lamentablemente vinieron como treinta o cuarenta minutos después. Para eso el dueño llegó, guardó al perro”.

La madre también contó el cruce verbal con el dueño del animal y la falta de respuestas concretas: “ Le dije ‘Maxi ¿qué pensás hacer con esta bestia que está acá otra vez en mi portón? ¿qué esperás que mi hijo se muera?’ . Y él me respondió: ‘Ya no sé qué más hacer con este perro’. Fue una discusión de vereda a vereda. Él me decía: ‘Me pongo en tu lugar, pero ¿qué puedo hacer?’”.

La familia espera que las autoridades o los dueños del animal tomen acciones para que vuelvan a sentirse seguros. “ Vivimos presos. Le dije a mi hijo de salir y me pregunta si me avisaron si se llevaron al perro . Le dije que no, pero que esperemos un día más a ver si podés salir. Yo lo quiero sacar al patio pero sigue con su temor, él quiere que le confirme que el perro no está y yo no le voy a mentir”, cerró.





Fuente: Infobae