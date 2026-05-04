Guardar recuerdos y juguetes de la infancia: qué dice la psicología sobre estas personas

Durante años, guardar juguetes o recuerdos de la infancia era señal de inmadurez . Pero, la psicología actual plantea una mirada diferente: conservarlos en la adultez puede ser un signo de fortaleza emocional , estabilidad interna y capacidad para enfrentar momentos difíciles .

Tener algunos objetos cargados de valor afectivo puede funcionar como un recurso emocional valioso. Para algunos adultos, esto no solo los ayuda a conectar con la niñez, sino también a regular el estrés y atravesar situaciones complejas .

Según un estudio publicado en PubMed Central , conservar objetos significativos de la niñez no afecta negativamente la madurez emocional. Además, puede ayudar a enfrentar mejor el estrés .

La investigación se realizó con estudiantes de entre 18 y 22 años . De esta manera, analizaron el vínculo entre el apego a objetos de la infancia y la regulación emocional en adultos jóvenes.

Si bien no hubo diferencias en las respuestas emocionales entre los que conservaban objetos de la infancia y los que no, sí aparecieron diferencias fisiológicas importantes :

De esta manera, concluyeron que guardar un peluche, manta o juguete especial no es debilidad emocional, sino una herramienta de autorregulación que aporta calma en momentos de tensión.

Según la psicología del desarrollo, estos objetos cumplen una función emocional desde la infancia. Se los conoce como “objetos transicionales” , que ayudan a los chicos a:

Con el paso del tiempo, para muchos adultos conservar estos objetos mantiene activo un registro emocional asociado al cuidado , la protección y la seguridad .

Por otro lado, estos recuerdos también ayudan a reforzar el sentido de continuidad personal . Tener un vínculo simbólico con la infancia permite integrar distintas etapas de la vida y sostener una identidad más estable, algo clave para afrontar crisis o cambios importantes sin sentirse desbordado.

La resiliencia es la capacidad de una persona para atravesar experiencias difíciles , adaptarse y reorganizarse sin quedar emocionalmente paralizada. No significa no sufrir, sino poder procesar lo vivido y seguir adelante. En ese proceso, ciertos objetos con carga afectiva pueden cumplir una función de sostén emocional.

Desde esta perspectiva, guardar un juguete de la infancia no implica quedarse atrapado en el pasado. En muchos casos, significa exactamente lo contrario: haber construido un vínculo saludable con la propia historia emocional y poder recurrir a ella como fuente de estabilidad.

Lejos de ser un problema, guardar ese peluche, juguete o recuerdo especial podría hablar de una persona con más recursos emocionales de los que parece : alguien capaz de conservar su historia sin negarla y de usarla como apoyo para enfrentar la vida adulta.

Fuente: TN