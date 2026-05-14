Golpe a una banda criminal que operaba en casinos de Las Vegas: millonario secuestro de dinero y bienes en 30 allanamientos

Al menos 23 personas quedaron imputadas este jueves en una investigación por lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras entre Las Vegas y distintas ciudades de Argentina tras unos treinta allanamientos realizados por la Policía Federal, que se incautó de más de medio millón de dólares, autos, camionetas y joyas.

Con base en territorio argentino, la banda se dedicaba principalmente a implementar turbulentos manejos de dinero vinculados a salas de juego norteamericanas. Esto les valió que semanas atrás el casino y complejo turístico Resorts World Las Vegas denunciara estas maniobras ante la Justicia de Estados Unidos.

En ese momento quedaron involucrados los exfutbolistas Sergio Berti, José "Turu" Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, junto con el periodista Enrique "Quique" Felman . Por este motivo, este último pasó 13 días detenido en Miami durante el verano.

En la continuidad de la investigación, la Policía Federal realizó por orden de la justicia unos treinta allanamientos simultáneos en distintas ciudades donde se incautó de once vehículos, secuestró teléfonos celulares, computadoras, joyas y dinero en efectivo por más de 47 millones de pesos, 518.000 dólares, euros, libras esterlinas y hasta 540 reales.

De acuerdo con los datos recolectados en la investigación, la cabeza de este entramado sería un hombre identificado por fuentes judiciales como Maximiliano Palermo, quien contaba con la colaboración directa de su padre.

La banda tenía varios integrantes, encargados de captar nuevas víctimas, y colaboradores que facilitaban las operaciones.

Concretamente, los "reclutadores" tenían la tarea de, mediante falsas promesas de viajes recreativos con todos los gastos pagos (traslados, alojamiento y viáticos), captar a personas con visa estadounidense vigente, incluyendo las figuras públicas ya destacadas. Estos recibían comisiones cercanas a 7 mil dólares por persona.

Además, se reveló que antes de viajar, algunas de las víctimas eran "entrenadas" en un espacio que simulaba un casino con mesas de Baccarat y Blackjack, donde recibían manuales e instructivos de juego.

Una vez en Las Vegas, principalmente en el resort señalado, las víctimas eran instadas a abrir cuentas bancarias y solicitar créditos de casino.

Si ganaban , la mayor parte del dinero iba a la organización, la que reinsertaba el capital a la Argentina, por medio de maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.

Sin embargo, en caso de perder , la deuda quedaba a nombre de quien había jugado en la mesa. Lo que generó demandas legales masivas por millones de dólares.

Bajo las directivas del juez Nacional en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola, y de la Secretaría 3 a cargo de Lucía Kenny , efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) actuaron de manera simultánea con allanamientos en inmuebles de cinco barrios porteños , y las localidades bonaerenses de Martínez, Olivos, Ituzaingó, Lomas de Zamora y Quilmes, entre otras, Mar del Plata y Rosario.

Como resultado, la treintena de intervenciones significó la identificación de 23 presuntos integrantes de esta organización y otros 48 sujetos que estarían vinculados de diferentes maneras.

Además, durante estas acciones se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo, vehículos, dispositivos electrónicos, armamento y objetos de lujo.

Precisamente, las autoridades registraron el hallazgo de 47.425.590 de pesos, 518.735 dólares, 7.975 euros, 460 libras esterlinas y 540 reales.

Un total de 11 vehículos fueron secuestrados, incluyendo camionetas, automóviles y motocicletas. Entre ellos se destaca una ambulancia que la organización habría utilizado como fachada para trasladar dinero y evitar controles.

Por último, los uniformados también se llevaron otros elementos clave para la investigación: 53 teléfonos celulares; 18 notebooks; 11 tablets e iPads; 8 computadoras de escritorio; 3 smartwatches; 10 pendrives; 1 tarjeta de memoria; 13 tarjetas SIM y 1 token bancario.

Así las cosas, los miembros de la organización capturados durante estos operativos enfrentan cargos por a asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero .

Fuente: Clarín