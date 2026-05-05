“Ganamos otra vez”: la reacción de Thelma Fardin luego de que quedara firme la condena a Juan Darthés en Brasil

Después de ocho años de iniciado el proceso judicial contra Juan Darthes , este martes se supo que la Justicia brasileña ratificó la condena al actor en la causa por abuso sexual a Thelma Fardin . Conmovida, la actriz compartió un video en el que quedó registrada cuál fue su reacción ante la novedad.

" Nosotras ganamos muchas veces , en el 24, el 25 y el 26 y esta vez que le rechazan los dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno", contó la joven en los segundos finales de la grabación que publicó en sus redes sociales.

La noticia la dio el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil, que desestimó los dos recursos presentados por la defensa de Darthés y que dejó firme la condena a seis años de prisión por la causa iniciada en 2018. Fardín siguió por videoconferencia el momento en que los magistrados emitieron su resolución.

" Estoy sola en mi casa y no sé qué hacer , y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer. Le quiero contar a toda esa gente porque lo que necesito es agradecerles, si yo gané y si ganamos todas es gracias a un montón de gente de cerca", resumió visiblemente emocionada.

El video, de 4 minutos y 50 segundos, es un minidocumental que resume todo el proceso judicial y la decisión final de la Justicia de Brasil.

Acompañó su video con un mensaje escrito. "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso", escribió Fardin.

La actriz extendió los agradecimientos a los abogados Martín Arias Duval y Carla Andrade Junqueira; y a la guionista Ana Berard, que la ayudó a registrar en el video publicado toda la historia del proceso que atravesó en estos ocho años.

Hubo menciones a Calu Rivero, la primera en acusar a Darthés; y a Anita Coacci y Natalia Juncos, que luego se sumaron. Extendió las gracias a sus amigos y amigas; a su madre ("Soy hija de sus batallas"); y a su pareja, Nico Riera.

"Por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar ", dijo sobre el actor, que le contestó: "Acá acompañándote y aprendiendo, te amo".

Fuente: Clarín