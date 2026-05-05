Murió Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir el diario El País de España y ex corresponsal en Argentina

Soledad Gallego-Díaz murió este martes a los 75 años. La emblemática periodista fue la primera directora mujer del diario El País de España y ofició durante varios años como

Además de ser la primera mujer en desembarcar en la silla de directora de El País, entre 2018 y 2020, fue directora adjunta con tres directores diferentes -Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio-; y

Con solo 26 años logró la primera de una de las mayores primicias del periodismo español : en plena Transición española publicó en la revista Cuadernos para el diálogo el borrador de la Constitución de 1978 con la que España se dirigía hacia una democracia plena tras la dictadura de Francisco Franco.

Soledad Gallego-Díaz Fajardo había recibido a lo largo de su trayectoria, entre otros, los premios periodísticos Salvador de Madariaga, Margarita Rivière, Francisco Cerecedo, Cirilo Rodríguez y el Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

Nacida en Madrid el 25 de abril de 1951, hija de una cubana que fijó su residencia en España en 1936 y de José Gallego-Díaz, un matemático comunista nacido en Úbeda (Jaén) y fallecido en accidente de tráfico en Venezuela, en febrero de 1965.

Pasó su infancia entre las ciudades norteamericanas de Palo Alto y Nashville, cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y en 1972 se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.

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Ese año comenzó a trabajar como redactora de la Agencia Pyresa, de la que fue despedida en 1976 después de participar en una huelga en defensa de la profesión.

En marzo de 1977 comenzó a colaborar en la sección de Política del diario El País , nacido poco antes, en cuya sección acabó como redactora.

Entre noviembre de 1979 y enero de 1983 se encargó de la corresponsalía en Bruselas del diario, donde cubrió la adhesión de España a la Comunidad Europea y la OTAN.

De regreso a España, se incorporó al equipo directivo de El País en la sección de investigación y en 1987 se hizo cargo de la subdirección de la edición dominical, hasta que en 1991 pasó a desempeñar la labor de corresponsal europea.

Tras un año como

En julio de 1994 fue nombrada miembro del Consejo Asesor de Usuarios de la Información, encargado de asesorar a la Comisión Europea en política de información, y ese año regresó a su puesto como corresponsal para temas europeos y en noviembre fue nombrada delegada del periódico en Andalucía, donde permaneció dos años.

En octubre de 1996 retomó en Madrid su anterior destino como corresponsal de temas europeos.

Desde 1997 dirigió todos los temas sobre la Unión Europea y desde 1998 coordinó el suplemento semanal 'Guía del Euro', entregado por entregas con El País.

El 11 de julio de 1998 fue nombrada directora adjunta de El País de los domingos , que incluía El País Semanal.

Creadora de la sección 'Mujeres' en El País , Gallego-Díaz ocupó el puesto de adjunta a la dirección del periódico, realizando también crónicas políticas y entrevistas (Felipe González, Mariano Rajoy, Pasqual Maragall o Manuel Chaves).

En octubre de 2008 El País la envió como corresponsal a Buenos Aires , cubriendo la etapa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Regresó a España y en 2012 continuó publicando sus columnas en El País , siendo miembro de su Comité Editorial . Además, hasta 2018 colaboró con el programa 'Hoy por hoy' de la cadena SER.

Sin abandonar el grupo PRISA, en 2014 emprendió la creación del semanario Ahora , junto con Miguel Ángel Aguilar, proyecto que acabó en 2016.

El 8 de junio de 2018 fue nombrada la primera directora de El País , sustituyendo en el cargo a Antonio Caño, y tomó posesión dos días más tarde.

Durante los dos años que permaneció en su dirección se mantuvo como líder de lectores, con 1.069.000 (segunda oleada EGM 2018) y 1.004.000 (primera oleada EGM 2020). Además, el 1 de mayo de 2020 implantó la suscripción digital del periódico.

Fuente: Clarín