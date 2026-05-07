Fuerte réplica del Gobierno de Milei a la OMS: la acusó de usar políticamente el brote de hantavirus en el crucero

Tras el pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que Argentina reconsidere su salida de la entidad en medio del brote de hantavirus que se registró en un crucero que partió de Ushuaia, el Gobierno de Javier Milei acusó al organismo de intentar hacer uso de la situación sanitaria para "condicionar una decisión soberana de la Argentina".

La contestación oficial llegó este jueves a la tarde a través de un comunicado del Ministerio de Salud. Aseguró que el país "no necesita pertecener" a la entidad para trabajar con otras naciones ya que puede sostener "la cooperación internacional sin resignar soberanía" .

"La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias", afirmó el ministerio que encabeza Mario Lugones.

El Gobierno remarcó que, ante los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, sostiene el intercambio de información con otros países y trabaja "junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos".

"Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina", señalaron.

ARGENTINA SOSTIENE LA COOPERACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL SIN RESIGNAR SOBERANÍA La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo…

Fuente: Clarín